Što kozmonauti traže da im se donese čim slete na Zemlju?

Nakon nekoliko mjeseci svakom dojade sublimati – osnovna hrana na Međunarodnoj svemirskoj stanici - i kozmonauti po povratku na Zemlju žele što prije probati nešto zemaljsko. Međutim, još nekoliko dana moraju poštivati strogu dijetu.

Inače, odmah nakon slijetanja prolaze medicinsko testiranje, čiji se rezultati uzimaju u obzir prilikom narednih letova.

U pravilu neposredno nakon slijetanja, čim pomognu kozmonautima da se izvuku iz kabine, liječnici im nude samo limunadu.

Ipak, ponekad izlaze u susret njihovim željama. Saznajte koja su hrana i piće bili prvi izbor kozmonauta.

Svježe jabuke

Svježe kazahstanske jabuke već su postale tradicija. Često upravo s jabukama u rukama možemo na fotografijama vidjeti kozmonaute koji su se tek spustili na Zemlju.

Prvi je put doček s jabukama iz Almate tražio kozmonaut Talgat Musabajev 1994. godine, kada se vraćao sa stanice "Mir". Kozmodrom Bajkonur, odakle polijeću svi svemirski brodovi "Sojuz", nalazi se u Kazahstanu. Kozmonauti se također spuštaju u stepe Kazahstana.

"Zaželio sam se ponovo udahnuti zrak rodne stepe, a zatim ponovo osjetiti miris almatinskog aporta (sorta jabuka – op. ur.) nakon tehničkog zraka koji smo udisali 126 dana. To je bila prava sreća", prisjećao se on. Otada se ovaj ritual ustalio.

Sok od breze

Sok od breze iz Altajskog kraja tražio je kozmonaut Oleg Novicki, koji se vratio s Međunarodne svemirske stanice na Zemlju 2021. godine zajedno s prvom svemirskom filmskom ekipom: glumicom Julijom Peresiljd i redateljem Klimom Šipenkom.

Na molbu Novickog vojnici su skupili nekoliko litara soka u Altajskom kraju i prebacili ih vojnim avionom An-12 u Kazahstan.

Poljska gorušica, kupus, ražnjić i plov

2022. godine ruski članovi posade svemirskog broda "Sojuz MS-21" tražili su da im se na mjesto slijetanja donesu neobične ponude. "Tražio sam glavicu kupusa za sve i poljsku gorušicu. To se može odmah jesti", rekao je kozmonaut Oleg Artemjev.

Ali, osim toga, oni su tražili i meso na ražnjićima i plov (jelo istočnjačke kuhinje čiju bazu čini riža), iako su znali da im liječnici vjerojatno neće dozvoliti da to probaju. Liječnici su obično čak i protiv jabuka, kaže kozmonaut Ivan Vagner, a kamoli pečenog mesa. "Kozmonauti obično imaju potrebu u ruci držati nešto zemaljsko, pomirisati to. I ta jabuka koju dobivaju prethodno je, naravno, dezinficirana. Ali liječnik uvijek na uho šapuće kozmonautu: "Molim te, nemoj to jesti!"

Imunitet kozmonauta nakon leta je oslabljen i ranjiv. To je još jedan razlog zašto oni moraju biti tako izbirljivi u pogledu hrane.

Čaj od šipka i zreli mango

Ruski kozmonaut Petar Dubrov, koji je postavio rekord u dužini boravka na Međunarodnoj svemirskoj stanici među Rusima (355 dana), tražio je da mu skuhaju plodove šipka s Urala i da mu ovaj čaj donesu u termosici.

A član iste posade, kozmonaut Anton Škaplerov, naručio je egzotično voće. "Želim mango", rekao je.

Orenburška dinja

Još jedno voće o kojem sanjaju kozmonauti sočna je dinja s južnog Urala.

Rascvjetali divlji ružmarin (Ledum)

Međutim, nisu kozmonauti tražili samo hranu. Tim prije što nakon fizički iscrpljujućeg spuštanja na Zemlju i nemaju tako jaku želju za hranom. Neki više priželjkuju upravo "zemaljske mirise". Jednom je netko od kozmonauta tražio da se na mjesto slijetanja donese rascvjetali divlji ružmarin, biljka vrlo snažnog, opojnog mirisa.