Tko je Anna Kikina, jedina žena u odredu kozmonauta Rusije?

Prošlo je dugih osam godina otkako je u svemir letjela žena iz Rusije. Sada 38-godišnja Anna Kikina prekida tu dugu pauzu. Ona 4. listopada leti na Međunarodnu svemirsku stanicu u posadi svemirskog broda Crew Dragon Elona Muska koju čine Nicole Mann, Josh Cassada i Koichi Wakata.

U srpnju ove godine Roskosmos i NASA potpisali su sporazum o unakrsnim letovima. Prema sporazumu, tri će ruska kozmonauta letjeti brodovima Crew Dragon, a tri američka brodovima "Sojuz". Kikina je u tim razmjenama prva i jedina žena s ruske strane.

Konferencija za novinare u Centru za pripremu kozmonauta (CPK).

Njen je životni put jedinstven. Prije samo deset godina Kikina nije imala nikakvog dodira s kozmonautikom. Na ideju da leti u svemir došla je tek kada je ruska svemirska korporacija 2012. godine organizirala eksperiment i prvi put potražila kozmonaute među običnim građanima Rusije (prije toga su u odred mogli biti primljeni samo vojni piloti ili zaposleni u raketno-svemirskom sektoru). U to je vrijeme Kikina pod pseudonimom Ana Raduga radila kao voditeljica i direktorica programa "Radio-Sibir Altaj". Za natječaj je saznala od kolegice.

Testiranje robota Skybot F-850 uz sudjelovanje Kikine.

"Najprije smo se našalile kako uskoro letimo u svemir. Zatim sam ja posjetila stranicu centra za pripremu kozmonauta i saznala da je to istina. U tom sam trenutku shvatila da želim biti kozmonautkinja", ispričala je Anna u televizijskoj emisiji "Večernji Urgant".

SpaceX/NASA SpaceX/NASA

Uvjet je bio da kandidat ima visoko tehničko obrazovanje, najmanje trogodišnje iskustvo rada u struci, dobro zdravlje i fizičku kondiciju. Kikina je shvatila da ispunjava sve te uvjete.

SpaceX/NASA SpaceX/NASA

Anna je rođena u Novosibirsku. Završila je školu za spasioce, što podrazumijeva stalne fizičke aktivnosti, olimpijade i natjecanja. Zatim je završila tečajeve pri Ministarstvu za izvanredne situacije i 2005. je dobila zvanje spasiteljice i instruktorice za pružanje prve pomoći.

Godinu dana kasnije Kikina je završila hidrotehnički fakultet na Novosibirskoj državnoj akademiji za vodeni promet, a 2008. godine je postala kvalificirana ekonomistica-menadžerica.

Anna Kikina u kostimu SpaceX-a. SpaceX/NASA SpaceX/NASA

Radila je kao vodičica kroz Altajski kraj, kao instruktorica plivanja i instruktorica pripreme padobranaca. Bavila se i obukom kadeta-spasilaca.

Anna ima titulu majstorice sporta u višeboju i raftingu.

SpaceX/NASA SpaceX/NASA

Imala je 27 godina kada je odlučila prijaviti se na natječaj za kozmonaute i hitno je prikupila dokumentaciju. "Bila sam odlučna da se maksimalno angažiram na natječaju i da se što bolje iskažem, da poslije ne bih žalila što nisam iskoristila priliku. Samo je moj muž znao [da sudjelujem na natječaju za kozmonaute]", rekla je Anna u intervjuu koji je dala za "Roskosmos TV".

"Fizički sam bila dovljno spremna da prođem na natječaju s viškom bodova. Ocjenjivalo se po muškim normativima, samo što žene nisu morale raditi zgibove, nego samo sklekove, i tri su se skleka računala kao jedan zgib", objasnila je ona.

SpaceX/NASA SpaceX/NASA

Četvrtina kandidata bile su djevojke. Mnoge su otpale na liječničkom pregledu. "Tamo su vrlo visoki standardi, organizam se provjerava krajnje detaljno", dodaje Kikina. Na kraju je od 304 kandidata (među njima 43 žene) izabrano osmero, i iz ženskog je "tabora" prošla samo Kikina.

Anna je šesta žena u povijesti sovjetske i ruske kozmonautike koja leti u svemir. Prije nje su u svemiru bile Valentina Tereškova 1964., Svetlana Savicka 1982., Jelena Kondakova bila je dva puta tijekom 1990-ih, Jelena Serova 2014. i glumica Julija Peresiljd 2021. godine u okviru snimateljske ekipe filma "Izazov".

SpaceX/NASA SpaceX/NASA

Kikina je svoj let čekala cijelih 10 godina, ali to je normalna praksa u ruskoj kozmonautici. U odredu je bilo kozmonauta kojima se do mirovine nijednom nije pružila šansa da lete u svemir.

Kikina je do sada sudjelovala samo u rusko-američkom eksperimentu SIRIUS, u okviru kojega su na zemlji simulirani letovi u daleki svemir, i svih ovih deset godina održavala je formu.

Kozmonautkinja Roskosmosa Anna Kikina sudjeluje u kompleksnoj obuci u Zvjezdanom gradu.

Sada će ona provesti pola godine u orbiti ISS-a. Njen je posao održavati stanicu i svemirski brod u radnom stanju, obavljati remont i vršiti znanstvene eksperimente.

Kozmonauti imaju pravo na ISS ponijeti najviše jedan kilogram osobnih stvari. "Ja ću ponijeti dobro raspoloženje i maksimalnu bodrost i spremnost za izvanredan posao koji ću raditi sa zadovoljstvom, a što se tiče fizičkih stvari, ponijet ću fotografije svojih bližnjih", rekla je Kikina.

Anna Kikina na konferenciji za tisak posvećenoj sudjelovanju u eksperimentu izolacije SIRIUS, gdje je imitiran let na Mjesec.

U proljeće 2021. godine kompanija Mattel izbacila je lutku Barbie kozmonautkinje, napravljenu po liku Kikine. Prva lutka Barbie kozmonautkinje 1965. godine bila je posvećena letu Valentine Tereškove.

Specijalistica misije Space Crew-5 Anna Kikina tijekom sesije obuke na kokpitu Crew Dragona u sjedištu kompanije SpaceX u Hawthorneu, Kalifornija.

"U djetinjstvu nisam maštala o tome da postanem kozmonautkinja. Ne mora svaka djevojčica to poželiti, igrajući se takvom Barbikom. Najvažnije je da sve one budu svjesne da imaju i takvu mogućnost, imaju pravo birati svaku profesiju do koje im je stalo", smatra Kikina.

Josh Valcarcel/NASA Josh Valcarcel/NASA

Po njenom mišljenju, let u svemir specifična je djelatnost u kojoj a priori ne može biti angažiran veliki broj žena. "Ako žena sama shvaća da je to profesija kojoj želi posvetiti život, onda će se ona prijaviti na natječaj, pripremat će se za to i raditi na tome. Ali takvih žena nema mnogo", kaže ona, smatrajući da će biti teško povećati postotak žena u odredu, ali "treba biti bar nekoliko žena, to je sigurno".

"Roskosmos" je i 2017. godine organizirao kampanju za prijem običnih građana u odred kozmonauta, ali nijedna žena nije ušla u uži izbor.