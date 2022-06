Hoće li Tupoljev Tu-214 postati osnovni avion ruskih aviokompanija?

Russia Beyond Hrvatska

Ruske aviokompanije razmatraju mogućnost da Tu-214 postane njihov osnovni model na koji planiraju prijeći, priopćio je ministar prometa Rusije Vitalij Saveljev.

Tu-214 je inače modifikacija aviona Tu-204, koji je prvi put uzletio 1996. godine. Izrađen je u Konstrukcijskom birou "Tupoljev" kao zamjena za Tu-154. Posjeduje motor PS-90A. Kako tvrde stručnjaci, upravo je to avion koji je u uvjetima sankcija uvedenih protiv ruske civilne avijacije najjednostavnije pustiti u proizvodnju. U njemu nema stranih dijelova, tako da ne ovisi o isporukama iz inozemstva.

Ruski zrakoplovci oduvijek su smatrali da je ovaj avion dostojan konkurent Boeingovima i Airbusovima. Po nizu karakteristika oni su usporedivi, dok po doletu Tu-214 posjeduje značajnu prednost. On, naime, može letjeti na udaljenosti do 6,5 tisuća kilometara, dok strani avioni ne mogu to postići.

Ujedinjena korporacija za proizvodnju aviona Rusije već je započela proizvodnju još 70 aviona ovog modela. Tako da će, ako se uzmu u obzir početak proizvodnje aviona MS-21-300, planiran za 2024. godinu, kao i serijska proizvodnja Superjeta-100 koja je već u toku, Rusi narednih godina imati čime letjeti.