Zašto je Rusija prepuna raznobojnih zgrada?

Što je zgrada upečatljivija, to bi više trebala radovati stanare! Je li to doista tako? Upoznajmo se s raznobojnom arhitekturom u zemlji za koju se priča da u njoj žive potišteni ljudi.

Stambeni kompleks "Novi Vatutinki", Nova Moskva Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

U sovjetsko doba većina "spavaćih" rajona u velikim gradovima izgledala je otprilike ovako: jednobojne betonske hruščovke i sivi asfalt ulica. Samo bi ljeti sve uljepšalo zelenilo, a zimi bi prostor ukrasio snježni pokrivač.

Koptevo, Moskva Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Ali danas stambeni kvartovi izgledaju drugačije. Stranci se često čude zašto u ruskim gradovima ima tako mnogo šarenila na zgradama.

Stambeni kompleks "Velton Park Nova Shodnja", Podmoskovlje Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Raznobojne nove nebodere možete vidjeti u Moskvi...

Vatutinki, Nova Moskva Pavel Bednjakov/Sputnik Pavel Bednjakov/Sputnik

i Sankt-Peterburgu...

Mihail Kirejev/Sputnik Mihail Kirejev/Sputnik

i Vladivostoku...

Vitalij Anjkov/Sputnik Vitalij Anjkov/Sputnik

i Novosibirsku...

Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik

Stare betonske zgrade ili zgrade od cigle često se daju umjetnicima grafita da ih ukrase.

Moskva, Izumrudna ulica Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Ima nekoliko razloga zašto su u Rusiji u posljednje vrijeme popularne šarene zgrade. Kao prvo, činovnici i graditelji misle da je tako "ljepše". Monokromna arhitektura prigušenih boja nailazi na opću kritiku.

"Lijepa zgrada!" – komentira novosagrađenu raznobojnu građevinu predsjednik Republike Tatarstana Rustam Minihanov. "Kada ne bio bilo ovih boja, balkona, ona bi bila nekako mračna i nezanimljiva."

"U takvoj 'sivoj' sredini u industrijskim objektima značajno će pasti učinkovitost rada, u stambenim kvartovima past će natalitet, a na farmama prinos mlijeka", istog je mišljenja i činovnik nadležan za arhitekturu iz grada Naberežnije Čelni.

Naberežnije Čelni Maksim Bogovid/Sputnik Maksim Bogovid/Sputnik

Naberežnije Čelni Mos.ru Mos.ru

Bez sumnje, jarke su boje prihvatljive kao akcenti ili za izdvojene objekte (kao što je ova dječja bolnica u Moskvi). Ali kada je čitav kvart obojen u mnogo različitih boja, to prije izaziva nervozu i iritaciju.

Stanislav Krasiljnikov/TASS Stanislav Krasiljnikov/TASS

Usput, smatra se da dječja igrališta i drugi objekti za djecu obavezno trebaju biti raznobojni.

"Raznobojna rješenja za škole i vrtiće propisuju nam činovnici, čak nam daju fascikl s poželjnim stilskim rješenjima. Ponekad moramo dugo pregovarati oko toga, a uvijek se radi o vrlo jarkim bojama", kaže vlasnik građevinske tvrtke u Moskovskoj oblasti.

Nekrasovka, Moskva Kirill Kallinikov/Sputnik Kirill Kallinikov/Sputnik

Ali dok su u Moskvi ili Kazanju raznobojne zgrade stvar ukusa, na Krajnjem Sjeveru smatra se da su one praktički neophodne. Veći dio godine ljude na sjeveru uglavnom okružuje monokromni crno-bijeli pejzaž, koji tek tijekom kratkog ljeta biva malo razbijen oskudnim zelenilom. Ljudi od takvih pejzaža mogu pasti u depresiju. Zato im je potreban pogled na jarke boje.

Salehard Marija Plotikova/Sputnik Marija Plotikova/Sputnik

U sjevernim krajevima sa surovom klimom još su od kraja 80-ih počeli bojiti kuće u jarke boje. Na primjer, grad Salehard iza polarnice prepun je boja (na gornjoj fotografiji), kao i Anadir na Čukotki (na donjoj fotografiji).

Anadir Andrej Zima/Sputnik Andrej Zima/Sputnik

Osim toga, čovjek se lakše orijentira među raznobojnim zgradama, posebno za vrijeme mećave. To je osobito važno u Noriljsku. Iz istog razloga brojevi kuća i nazivi ulica pišu se krupno.

Noriljsk Denis Koževnikov/TASS Denis Koževnikov/TASS

U najnevjerojatnije boje obojena su i pročelja zgrada u Dudinki, najsjevernijoj međunarodnoj morskoj luci Rusije.

Dudinka Vladimir Astapkovič/Sputnik Vladimir Astapkovič/Sputnik

Na Sahalinu je pomoću ulične umjetnosti riješen problem navigacije. U jednom naselju na otoku ima mnogo identičnih ulica s istim zgradama. Raznobojni murali zato pomažu ljudima da se ne izgube i da lakše nađu željenu lokaciju.

"Želja za raznobojnom arhitekturom vezana je za psihologiju sovjetskih ljudi koji danas i dalje donose ključne odluke. Naime, sovjetski su ljudi dugo živjeli u uvjetima 'smanjene raznovrsnosti', u monokromnoj sivoj sredini. Došlo je vrokeme da se to kompenzira obiljem boja", smatra poznati ruski arhitekt Boris Bernaskoni.

Ipak, ovaj stručnjak upozorava: "Boja je moćna stvar. S njom treba biti vrlo oprezan, inače može dovesti do neravnoteže." Prema njegovim riječima, ozbiljan problem u građevinarstvu predstavlja nedostatak stručne konzultacije koja bi mogla pomoći graditeljima da dođu do ispravnih rješenja kada se radi o bojama. Suvremeni poduzetnici još nisu razvili sustavnu suradnju s arhitektama, koji kao autori trebaju voditi izgradnju od početne do finalne faze.

Art Sakhalin Art Sakhalin

Korisnici društvenih mreža šarene zgrade pritom uspoređuju s "borbenim pijetlovima" ili s nevješto našminkanom djevojkom koja samo kvari svoju ljepotu "ratničkim bojama". (Na fotografiji možete vidjeti stambeni kvart u Novosibirsku).

Novosibirsk Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik

Sami se stanari žale da se iza jarkih boja često kriju nebriga i loše stanje pročelja.

Moskva, Minusinska ulica Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Ali, s druge strane... Sjetite se samo kako izgleda najpoznatija građevina u Rusiji! "Estetika raznobojne katedrale Vasilija Blaženog u genima nam je. Upravo je to ruska arhitektura", objašnjava Bernaskoni.

Legion Media Legion Media

Osim toga, riječ "krasnij" (crven) nekada je značila "lijep". Upravo je zato glavni trg u zemlji Crven (tj. lijep) (rus. Krasnaja ploščadʹ).