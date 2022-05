10 najpoznatijih ruskih mačaka na internetu (FOTO)

Russia Beyond (@sirfilimon, hosicocat.com, @ariel.caracat, @famousniki, Aleksandar Galjperin/Sputnik)

1. Sportska prognoza s Ahilom

Tko će pobijediti u sljedećoj nogometnoj utakmici? Ovaj snježnobijeli mačak iz Sankt-Peterburga zna sve!

Aleksandar Galjperin/Sputnik Aleksandar Galjperin/Sputnik

Ahil je karijeru u sportu započeo kada je predvidio rezultate Kupa konfederacija 2017. godine (četiri su bila točna) i odmah je osvojio internet! U vijestima su njegova predviđanja citirana preko 300 000 puta. Ahil je zatim predvidio rezultate Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. i imao pet pogodaka! Pobjednike bira izvlačeći zastave iz zdjele.

2. Čuvar zamka sir Filimon

Srednjovjekovni zamak Viborg (sjeverno od Sankt-Peterburga) poznata je turistička atrakcija u Rusiji i odlično mjesto za arheologe i povjesničare. I, kakvo iznenađenje! Među zaposlenima u zamku nalazi se i jedan riđi mačak.

Prema službenoj stranici muzeja, sir Filimon stariji je "mjaučni" suradnik "zaposlen" od 2015. godine. Svakog jutra on obilazi zamak Viborg i kontrolira teritorij. Povremeno prisustvuje otvaranju neke važne izložbe. Njegova osobna asistentica Ana Avdukova kaže da sir Filimon bira samo značajne događaje. Ana mu pomaže voditi blog na različitim društvenim mrežama i komunicirati s tisućama pratitelja. On je suviše zauzet svojim znanstvenim radom!

3. Neodoljivi Hosiko

On je jedan od najpopularnijih ruskih mačaka na svijetu. Njegovi vlasnici, Ksenija i Roman, žive u Moskvi i snimaju klipove o životu svog karizmatičnog škotskog ravnouhog mačka.

Hosico/hosicocat.com Hosico/hosicocat.com

Njegovo japansko ime, koje znači "zvjezdano dijete", predložila je njihova kćer. Tražila je od roditelja, također, da naprave blog o njihovom ljubimcu. Danas Hosiko imao oko dva milijuna pratitelja i razvijenu suradnju s prodavaonicama za ljubimce. Istinska je zvijezda!

4. Najpopularniji Maine Coon mačak Kefir

Ova velika pufasta mačka teška preko 12 kg osvojila je srca milijuna pratitelja širom svijeta. Maine Coon Kefir živi u gradu Stari Oskol (495 kilometara od Moskve) sa svojom obitelji i dvoje djece od ožujka 2020. godine.

U početku je bio vrlo mršav, ali danas na to podsjećaju samo fotografije. "On je kao čovjek. Vrlo je pametan. Čak sjedi s nama za istim stolom kada večeramo, ima svoju stolicu, pa nam pravi društvo", kaže njegova vlasnica Julija, dodajući da i dalje ima naviku spavati na njenim grudima. "Kada je bio mače, to je bilo u redu. Ali danas, kada mi noću iznenada legne na grudi... moram ga otjerati", objašnjava ona. Mačak je postao popularan kada su korisnici Reddita obratili pažnju na njegov blog.

5. Kajt: od vreće za smeće do zamjenika ministra

U prosincu 2020. godine zaposleni u kompleksu za sortiranje otpadaka u Uljanovsku (704 kilometra od Moskve) radili su svoj posao. Odjednom je jedan od radnika ugledao crno-bijelu mačku u jednoj vrećici. "Ugledao sam oči koje su me gledale! Bio sam iznenađen, presjekao sam vreću i izvukao mačku. Mačja u vreći nije mjaukala niti se micala", rekao je. Bila je to pitoma mačka i dobro hranjena. Ova je priča dospjela u medije i ubrzo su zaposlenici dobili mnogo pohvala, pa je ministarstvo prirode i održive ekonomije Uljanovske oblasti odlučilo nagraditi spasitelja mačke. Također je za sretnog mačka otvorilo "poziciju" u ministarstvu!

Kajt/Press-služba Ministarstva prirode Uljanovske oblasti Kajt/Press-služba Ministarstva prirode Uljanovske oblasti

Dali su mu ime Kajt i imenovali ga zamjenikom oblasnog ministra za zaštitu divljine. Press-služba također tvrdi da mačak veći dio vremena provodi u sobi za prijem u ministarstvu i uglavnom spava u fotelji.

6. Ljoljik i njegova pufasta obitelj

Jeste li ikad gledali Velikog brata? Možete li zamisliti nešto slično... s mačkama? One komuniciraju, svađaju se, zaljubljuju, pa čak i tuku. Preko dva milijuna ljudi prati život ove obitelji škotskih ravnouhih mačaka. Tu su najmlađi dječak Ljoljik, njegova majka Misa, njegov ujak Tima i baka Savi.

Da ne zaboravimo crnu škotsku mačku preklopljenih ušiju Leju, koja je gošća u ovoj velikoj kući. Vlasnica kuće je mlada dama koja šije lijepe meke igračke prema likovima njezinih ljubimaca i šalje ih svojim pratiteljima.

7. Karaket Ariel

Karaket je najveća domaća mačka čiji je predak karakalski ris. Vrlo su rijetki, ali su nevjerojano šarmantni i atraktivni. Jedna od njih je Ariel, koja je doslovno osvojila ruski internet.

Sa svojom obitelju koju čine Ksenija i Jegor od 2017. živi u tipičnom moskovskom stanu. Za svoju mačku su napravili labirint, kako joj ne bi bilo dosadno. Također često izlazi u šetnju u svojoj opremi. Oni dijele fotografije i klipove na društvenim mrežama i već imaju pola milijuna fanova.

8. Mačak Ljoša koji zna svoje ime

Ljoša je perzijski mačak koji je već sakupio preko milijun pratitelja na društvenim mrežama.

"Jednom mi je mama rekla trebamo očistito kuću uvečer, jer nam sutradan u pojset dolazi dječak Ljoša", kaže njegova vlasnica Anastasija. "Ujutro je otišla na posao. Spavala sam i čula kako se vraća ranije. Nosila je bijelu lopticu u rukama. Rekla je 'Upoznaj našeg dječaka Ljošu'."

Zanimljivo je da ovaj mačak reagira na svoje ime, a ne na druga imena. Anastasija je izvela mnogo eksperimenata, dozivajući ga na druge načine. Stvarno je jako pametan. Također voli putovati. Nedavno je šest dana proveo u vlaku od Habarovska do Moskve.

9. Sjedeći mačak Niki

Poznata vam je fraza "Ako samo sjediš, nećeš postići ništa"? Niki dokazuje suprotno. Nevjerojatni mačak Niki, koji voli sjediti kao čovjek, brzo je stekao popularnost. Već ima oko 200 000 fanova. Njegova vlasnica Viktorija Virta kaže da Niki voli stajati na dvije zadnje noge pored kauča, tako da izgleda kao čovjek koji sedi.

Pojavio se u mnogim televizijskim emisijama, a i strani su mediji pisali o njemu.

10. Ljubitelj putovanja Suša

Mačak Suša i pas Tiša najbolji su prijatelji koji vole putovati i sve raditi zajedno. Njihova vlasnica Tatjana Burkacka kaže da mačak imitira sve što pas radi. Njihove avanture ona objavljuje na društvenim mrežama.

Tiša je čivava, dok je Suša mješanac angorske i turske van mačke. Mačak ima bijelo krzno i šarene oči: plave i zelene. Kad je bio mače, Tatjana ga je vodila u šetnje po svom kraju. Sada ima tri godine i ide na ekskurzije po prirodi s obitelji. Također automobilom putuje po Rusiji. Njihovi klipovi sakupljaju milijune pregleda na društvenim mrežama!