Koji strani nogometni klubovi pripadaju Rusima?

Michael Regan/FIFA/FIFA via Getty Images

Za jedne je to bio samo biznis, a za druge najveća strast u životu. Pogledajmo koji Rusi u ovom trenutku posjeduju strane sportske klubove i koliko ih je to koštalo.

Roman Abramovič – "Chelsea"

Vlasnik NK "Chelsea" Roman Abramovič slavi pobjedu u Ligi prvaka 2021. Alex Caparros/UEFA/UEFA via Getty Images Alex Caparros/UEFA/UEFA via Getty Images

"Na samom sam početku shvatio da će se klub u njegovom vlasništvu razvijati. Zašto? Zašto što je on u klub ugradio dio sebe", kaže bivši trener Chelseaja José Mourinho, govoreći o Romanu Abramoviču, oligarhu koji je prvi među bogatim Rusima uveo u modu kupovinu stranih klubova.

Abramovič je to uradio 2003. i svih ovih 19 godina to je bila njegova velika strast. Chelsea je prije Abramovičevog dolaska često bio pri vrhu tablice, ali nije osvajao trofeje. Igrači su se žalili na nesistematičnost u klubu i govorili da je stanje kaotično. Novi je vlasnik sve to izmijenio. Uveo je sustav u klub i nije žalio novac u kupovini igrača, ali je pažljivo analizirao sve ugovore i bio je spreman na sve kad treba zadobiti potrebnog igrača. Tako je Chelsea "procvjetao" i postao jedan od najboljih klubova – pet je puta osvojio prvo mjesto u engleskoj Premier ligi i dva puta u Kupu Lige prvaka.

Roman Abramovič Clive Rose/Getty Images Clive Rose/Getty Images

Abramovič je 2022. godine objavio da prodaje klub s ciljem da se izbjegnu moguće sankcije protiv "Chelseaja" u vezi s rusko-ukrajinskim konfliktom. Pored toga, on je oprostio klubu dug u visini od 1,5 milijardi funti. Svu zaradu od prodaje obećao je predati fondu kluba koji se od 2010. godine bavi dobrotvornim i socijalnim projektima.

Dmitrij Ribolovljev – "Monaco"

Vlasnik nogometnog kluba "AS Monaco" Dmitrij Ribolovljev Xavier Laine/Getty Images Xavier Laine/Getty Images

Bivši vlasnik kompanije "Uralkalij" i oligarh (sada je na 27. mjestu Forbesove rang-liste najbogatijih biznismena Rusije) upustio se u "nogometnu priču" inspiriran Abramovičevim primjerom. On je 2011. godine prodao kontrolni paket dionica "Uralkalija", jednog od najvećih svjetskih proizvođača kalijskog mineralnog gnojiva, preselio se u Monte Carlo i postao glavni vlasnik lokalnog kluba.

"Monaco" je tada bio u krizi i patio od kroničnog nedostatka sredstava, a Ribolovljev nije žalio sredstva. Preko 100 miliona eura uložio je u kupovinu nogometaša (u tome ga je nadmašio samo pariški NK "Paris Saint-Germain" koji posjeduju katarski šeici), tako da se već u drugoj polovici naredne sezone "Monaco" vratio u elitu francuskog nogometa, a u sezoni 2017.-2018. postao je prvak Francuske.

Ribolovljev je jednom prilikom priznao da je teže upravljati nogometnim klubom nego "Uralkalijem". Ambicije ruskog oligarha malo su splasnule nakon nekoliko godina posjedovanja "Monaca". Sada on javno iznosi skromnije ciljeve, a to je da klub bude u vrhu francuske lige i da dobro nastupa na europskim natjecanjima. "Mi nismo ni ’Chelsea’ ni ’Real’ i nikada nećemo postati superklub koji se svake godine bori za prvo mjesto i pobjedu u finalu Lige prvaka", rekao je on.

Maksim Djomin – "Bournemouth"

Jamie Redknapp (lijevo) i Maksim Djomin, vlasnik "Bournemoutha" Mike Hewitt/Getty Images Mike Hewitt/Getty Images

Nogometni klub "Bournemouth" iz istoimenog engleskog gradića na obali La Manchea vegetirao je na dnu tablice i bio kandidat za ispadanje iz profesionalne lige kada ga je 2011. godine od dugova i zajmodavaca spasio Maksim Djomin iz Rusije, stručnjak za financije i trgovac naftom koji se zajedno s obitelji preselio iz Rusije u Veliku Britaniju, i to baš u Bournemouth. Pozajmio je klubu novac u kritičnom trenutku i taj mu novac nije vraćen. Ruski je biznismen onda doplatio 450 000 funti sterlinga i postao vlasnik 50% dionica kluba, a dvije je godine kasnije otkupio svih 100%.

Djominovi prijatelji i partneri okarakterizirali su klub kao "kovčeg bez drške", a kupovinu kao skupu i beskorisnu igračku. Ali nije bilo tako. Ruski je vlasnik organizirao pravu revoluciju u "Bournemouthu", koji je ubrzo dobio epitet "rusko čudo". Za tri sezone Djomin je investirao 25 milijuna funti, pronašao je trenera koji može rješavati ambiciozne zadatke, pokrenuo kupovinu mladih lokalnih igrača s ciljem da ih dalje usavršava i na prvo mjesto postavio brigu o zdravlju nogometaša. Tako je "Bournemouth" doživio najveći uspon u povijesti svih engleskih liga, jer je kao klub Treće divizije Nogometne lige stigao do engleske Premier lige i postigao najbolji rezultat od svoga osnivanja prije 116 godina. Sve se to dogodilo 2015. godine. Sada ovaj klub nastupa u Championshipu, a to je druga najjača engleska nogometna liga poslije Premier lige.

David Traktovenko – "Sydney"

Vlasnik NK "Sydney" David Traktovenko Brett Hemmings/Getty Images Brett Hemmings/Getty Images

Australski nogometni klub ruskom je bankaru Traktovenku "zapeo za oko" kada se njegova kći Alina udala za australskog biznismena Scotta Barlowa. Traktovenko je 2006. godine kupio 22% dionica, da bi dvije godine kasnije proširio paket na 90%.

On je odmah znao što treba uraditi s prilično slabim "Sydneyjem" – isto što je svojevremeno uradio kada je bio predsjednik upravnog odbora NK "Zenit" i od kluba koji je bio autsajder napravio najjači klub u Rusiji. Traktovenko je i ovoga puta bio uspješan – "Sydney" je prvi put postao prvak Australije i taj je uspjeh ponovio pet puta.

Anton Zingarevič – "Botev"

Anton Zingarevič (desno) i član Upravnog odbora kompanije "Ilim Pulp Enterprise" Boris Zingarevič. Valerij Levitin/Sputnik Valerij Levitin/Sputnik

Sin ruskog multimilijardera Borisa Zingareviča Anton poznat je prije svega kao bivši vlasnik engleskog nogometnog kluba "Reading". Anton ga je kupio 2012. godine za 25 milijuna funti. Nije bio zainteresiran za njega i već ga je nakon dvije godine prodao grupi investitora s Tajlanda, i to samo za jednu funtu. Novi su vlasnici preuzeli sve dugove kluba, a tih je dugova bilo mnogo. "Reading" je tada bio u prilično lošem stanju, jer je u Zingarevičevom vlasništvu ispao iz engleske Premier lige, a zatim se više nije mogao vratiti u divizije najjačih engleskih klubova.

Od tada je proteklo mnogo vode, za Zingarevičem Mlađim u međuvremenu je raspisana federalna tjeralica zbog optužbe da je pronevjerio kredite u vrijednosti od 2,5 milijardi rubalja. Slučaj je zatvoren 2019. godine, a Zingarevič je ostao jedan od najbogatijih ljudi u zemlji. Prema pisanju bugarskih medija, ukupna imovina obojice Zingareviča 2018. godine vrijedila je preko milijardu dolara. Njihove se kompanije bave proizvodnjom papira i celuloze, a bave se i izgradnjom i energetikom. Smatra se također da Antonu Zingareviču i njegovim partnerima pripadaju prava transfera oko 2000 nogometaša (pretežno iz Afrike i Južne Amerike). Prije dvije godine pojavila se informacija da Zingarevič ponovo želi kupiti neki europski klub. Izbor je pao na bugarski "Botev". Ruski ga je biznismen kupio 2021. godine.