Putin otkrio koje sportove najviše voli

Kremlin Pool/Global Look Press

Predsjednik Rusije Vladimir Putin otkrio je svoje sportske interese.

"S velikim zadovoljstvom sudjelujem u utakmicama Noćne hokejaške lige kad god mi to obveze dozvole. Također, kad god sam u prilici, idem na skijanje. Međutim, to nije sve kada su u pitanju moji sportski interesi. Volim biatlon i umjetničko klizanje u kojem su naši sportaši tradicionalno vrlo uspješni. Zanimaju me i skijaški skokovi. Istina, zbog nedostatka vremena natjecanja pratim samo na televiziji", rekao je predsjednik Ruske Federacije u intervjuu za kinesku China Media Group, objavljenom na stranici Kremlja.

Putin, koji je uoči otvaranja Zimskih olimpijskih igara stigao u Kinu, događanja će uglavnom pratiti na temelju novinskih napisa, jer nema vremena za direktne televizijske prijenose, napomenuo je Dmitrij Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika.