Rusi bojkotiraju seriju "I tek tako..." zbog šale o ruskoj prostitutki

55-godišnja Carrie Bradshaw živi u luksuznom stanu u najboljem dijelu Manhattana. Sada je udovica milijunaša. Njena nova susjeda s kata niže "razgolićenog ramena, s prelijepim nakitom ili nečim specijalnim oko vrata" pljunuta je Carrie iz 90-ih. Zabavlja se do kasno u noć, ljubi se na ulazu s lijepim muškarcima, tokom čitave noći sluša glazbu.

Samo jedno pitanje ne da mira Carrie. Otkud mladoj djevojci novac za stan u Upper East Sideu? O tome se raspituje kod svoje prijateljice koja se bavi nekretninama.



"Ruska prostitutka", odmah odgovara prijateljica. "Otkud znaš?" – pita Carrie. "To je normalna pojava u skupim stanovima", odgovara ova. I to je sve. To je čitava šala koja se mogla čuti u osmoj epizodi serije...

Na Instagramu ispod objave HBO s najavom serije ruski gledatelji su počeli masovno ostavljati negativne komentare pod oznakom #metoorussian i optužuju kompaniju za netolerantnost i dvostruke standarde. Nezadovoljni ruski emigranti u SAD-u pokrenuli su peticiju na change.org i zahtijevaju službenu ispriku, a kompanija, kako navode neki korisnici, zasad samo uklanja gnjevne komentare.

Uvrijeđene Ruskinje

"Mi smo Ruskinje koje su uvrijeđene i ponižene. <...> Ruskinje su vrijedne, obrazovane i inteligentne. Poruka koju šaljete je uvrjedljiva, ponižavajuća i neuljudna. One se pokušavaju otarasiti ovog užasnog stereotipa. Vrijedno rade, uče i zarađuju za svoje obitelji dok ih vi nonšalantno nazivate kurvama u jednoj vašoj epizodi", ovako je reagirala ruska zajednica u SAD-u.



U komentarima je najviše negodovanja izazvala "selektivna inkluzivnost". Mnogi su primijetili da je serija tipičan primjer "nove sterilnosti", gdje autori strogo vode računa da ne uvrede nijednu društvenu skupinu, ali sebi dozvoljavaju ovakvu šalu na račun Ruskinja.



"Trula tolerancija! Jedne žestoko brane, a pritom sebi dozvoljavaju da druge ponižavaju i vrijeđaju", piše korisnica Sonja Petrova.



"U televizijskoj seriji koja pretendira biti feministički orijentirana, tolerantna prema ljudima različite boje kože i LGBT populaciji vi kažete da djevojka koja živi u skupom stanu mora biti prostitutka i koristite nacionalnu odrednicu? Zaista tako mislite? Razmislite što ste rekli, trebali bi se ispričati Rusima!" – piše Sandra.

"Neka vas bude sramota! Borite sa za ljudska prava i slobode širom svijeta, a istovremeno širite uvredljive stereotipe o ženama u Rusiji", komentira bogoslovskaya_k.



Mnogi komentatori su apelirali da se bojkotira serija i očekuju da će epizoda biti uklonjena s platforme HBO Max. Dio publike također dodaje da negativni komentari ispod objave nestaju: "Oni stvarno kriju sve komentare i oznaku s #metoorussian. To je razlog da se velika mreža kao HBO postidi. "

Nova agenda?

To nije prvi slučaj u posljednjih mjesec dana da slavenske žene postaju objekt skandaloznih šala i analogija na zapadnoj televiziji. gledatelji podsjećaju na Netflixovu seriju "Emily u Parizu", gdje u jednoj epizodi glavna junakinja ide u kupovinu s Ukrajinkom i one kradu stvari. Na prijedlog da vrati stvari, Ukrajinka odgovara da to neće učiniti, jer se boji deportacije.

Na ovaj incident je krajem 2021. godine pažnju skrenuo i ministar kulture i informiranja Ukrajine, Aleksandar Tkačenko, rekavši da je lik Ukrajinke po imenu Petra karikaturan. Netflix je odgovorio Tkačenku da je primio kritiku i da obećava da će ubuduće spriječiti ovakve slučajeve.



Ruski gledatelji smatraju da se radi o "promjeni agende": "U SAD-u danas se ni s čim čovjek ne smije šaliti, ali! možete zamijeniti riječ Meksikanac/homoseksualac/Afroamerikanac sa Rus i cenzura će to propustiti. U tome je problem."

Vrijeđanje osjećaja

Međutim, ima i onih koji u šali iz serije ne vide ništa uvrijedljivo i smatraju da su uvrijeđeni osjećaji negativna pojava suvremenog doba.



"Još ne mogu shvatiti kako se dogodilo da u eri 'South Parka' stasa nekoliko generacija kojima je uvreda sve i svašta", piše Petar Kozlov.



"Kakvi idioti! A sjećate li se vremena kada nitko ni zbog čega nije bio uvrijeđen. U svakom drugom filmu je bio zli Rus ili karikatura od čovjeka i nas je to zabavljalo", prisjeća se "Vojeni meč". "Ruska mafija je ok. Ruska prostitutka nije ok", piše Miržan Dosimbajev.



Kolumnistkinja portala gazeta.ru, Julija Melamed, piše o pojavi "uvrijeđenih osjećaja", koja ponekad dolazi do apsurda: "Sanjam da ću dočekati vrijeme kada će se ruske prostitutke uvrijediti. Napisat će protestnu notu UN-u. Počet će demonstrirati ispred ambasada. Držat će press-konferencije."



Zasad HBO Max nije reagirao na ovaj skandal, serija je i dalje dostupna na streaming servisu.