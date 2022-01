Putin odao počast žrtvama opsade Lenjingrada na Piskarjovskom groblju

Šef ruske države položio je buket cvijeća na bratsku grobnicu u kojoj je, kako je utvrđeno na temelju dokumenata, pokopan njegov brat. On je preminuo kao dijete za vrijeme opsade. Zatim je, prošavši centralnom alejom Piskajovskog groblja, predsjednik Rusije položio vijenac na spomenik "Majka Domovina".

Piskarjovsko groblje najveća je kolektivna grobnica iz vremena Drugog svjetskog rata u kojoj počiva oko pola milijuna stanovnika i branitelja Lenjingrada pod opsadom. Masovno sahranjivanje provodilo se ovdje, u sjevernom predgrađu grada, tijekom najsurovije zime pod opsadom 1941.-1942. godine, kada je svakog dana u gradu od gladi, hladnoće i bombardiranja umiralo po nekoliko tisuća ljudi. Danas je utvrđeno samo 150 000 imena ljudi koji su pokopani na ovom mjestu, potraga se nastavlja, ali povjesničari smatraju da će veći dio onih koji ovdje počivaju ostati zauvijek nepoznat.

kremlin.ru kremlin.ru

Putin je rođen u Lenjingradu 1952. godine. Redovno sudjeluje u događajima kojima se poštuje sjećanje na opsadu. Za predsjednika je to i vrlo osobna, obiteljska tragedija. Na mjestu gdje se danas nalazi spomenik "Granični kamen" ratovao je otac šefa ruske države Vladimir Spiridonovič Putin. Putinova majka provela je u Lenjingradu čitavu opsadu i preživjela sve nedaće. Stariji Putinov brat Viktor, pokopan u jednoj od kolektivnih grobnica na Piskarjovskom groblju, umro je od difterije za vrijeme zime pod opsadom 1942. godine.

Opsada Lenjingrada trajala je 872 dana. Odnijela je živote stotina tisuća stanovnika grada, do danas povjesničari ne mogu reći točan broj, a procjene se kreću od 500 tisuća do 1,5 milijuna ljudi. Opsada je trajala od 8. rujna 1941. godine do 27. siječnja 1944. godine, ali sve to vrijeme život u gradu nije se prekidao: radila su poduzeća, škole i kulturne ustanove. Bitka za Lenjingrad ušla je u povijest kao jedna od najdužih i najkrvavijih Drugog svjetskog rata.