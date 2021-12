Turčin visok dva i pol metra traži ženu svog života u Moskvi

Russia Beyond Hrvatska

Gary Lee/Global Look Press

"Kada Ruskinja voli, to je onda zauvijek", tvrdi 39-godišnji Turčin Sultan Kösen, najviši čovjek na svijetu (2,51 m), koji je došao u Moskvu tražiti ženu.

Sultan je visok dva metra i 51 centimetar. Ovaj muškarac brzo je počeo rasti u pubertetskom dobu. S 15 godina Kösen je imao operaciju za zaustavljanje abnormalnog razvoja, no ona je samo djelomično pomogla. On naglašava da visoki rast nosi neke neugodnosti, ali se, ukupno uzevši, već navikao na svoju pojavu.

U emisiji na ruskom Prvom kanalu Turčin je rekao da "kada Ruskinja voli, to je onda zauvijek". Kako je rekao, on je to čuo od prijatelja. "Ona treba biti svijetle kose i puti. Čuo sam da Ruskinje vole vatrene muškarce, ali oni moraju biti ljubazni", objasnio je Kösen.

Turčin je već bio oženjen ženom visokom 175 centimetara, ali se nedavno razveo.