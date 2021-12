Kako Rusija pokušava izaći na kraj s protivnicima cijepljenja?

Russia Beyond (Foto: Malte Mueller/Getty Images)

U hodniku bolnice deseci novinara okružuju čovjeka u kariranoj košulji s fantomkom na glavi dok ga policija prati do izlaza.

"Unaprijed je oglašen stav da mi ulazimo (u crvenu zonu – op. ur.) bez sredstava osobne zaštite, a nas prisiljavaju da obučemo zaštitni kombinezon!", žali se bloger Sergej Mitjušin, koji je cijeli događaj snimao kamerom.

Tako je u Rusiji počela prva ekskurzija protivnika cijepljenja kroz odjel za oboljele od koronavirusa.

Na messengeru Telegram i drugim društvenim mrežama ima desetak grupa i kanala na ruskom jeziku u kojima se okupljaju antivakseri, i u svakoj su grupi prijavljeni deseci tisuća ljudi. Protiv cijepljenja otvoreno agitiraju i pojedini ruski političari i predstavnici šoubiznisa koji u društvenim mrežama imaju stotine tisuća pratitelja. Tijekom 2021. godine u Moskvi, Jekaterinburgu i drugim gradovima Rusije organizirani su mitinzi protiv prisilnog cijepljenja i QR-kodova za cijepljene ili one koji su preležali koronavirus.

Prema podacima Sveruskog centra za istraživanje javnog mnijenja (VCIOM), 27% ispitanika u Rusiji smatra da javni nastupi protiv cijepljenja mogu izložiti opasnosti život i zdravlje građana te da u RF ima oko 15% protivnika cijepljenja. Liječnici sada organiziraju ekskurzije kroz "crvenu zonu" da bi antivakseri svojim očima vidjeli kakvo je stanje i prestali sa širenjem dezinformacija o koronavirusu.

Istina i maske protiv vjere i penicilina

Liječnici 11 ruskih bolnica objavili su 24. studenog 2021. godine otvoreno pismo u kojem su pozvali protivnike cijepljenja i među njima konkretno pojedine političare, društvene aktiviste i estradne umjetnike da posjete crvene zone u bolnicama i svojim očima vide pacijente koji imaju COVID-19. Većina pozvanih medijskih ličnosti odbila je poziv uz obrazloženje da su oni već "sve to vidjeli" i da se protive neprovjerenim cjepivima protiv koronavirusa, prisilnom cijepljenju i uvođenju QR-kodova.

Na kraju se za ekskurziju u moskovsku kliničku bolnicu br. 15 "O. M. Filatov" prijavilo desetak blogera na Instagramu. Među njima su Marija Stepanova, čija je majka umrla od koronavirusa u bolnici "Kommunarka", Sergej Mitjušin, koji smatra da se na cijepljenju inzistira kako bi farmaceutska industrija ostvarila profit, i Anton Tarasov koji vjeruje da koronavirus ne postoji, a da su pacijenti u bolnicama zadobili opekotine na plućima poslije tobožnjeg rasprskavanja otrova u atmosferu.

Svi su oni prije ulaska u crvenu zonu odbili obući zaštitne kostime, maske i rukavice, govoreći da su im liječnici prilikom prijavljivanja na ekskurziju obećali da će ih pustiti bez sredstava zaštite. Također su odbili potpisati obaveznu suglasnost za posjet odjelima gdje leže teški bolesnici s koronavirusom. Samo je Tarasov za svaki slučaj ponio klorheksidin i antiseptik, smatrajući da je to sasvim dovoljno. Na kraju su sva pravila ispoštovali samo Stepanova i Mitjušin, i oni su posjetili crvenu zonu. I nisu promijenili svoj stav o cijepljenju.

"Poslije posjeta crvene zone iznio sam liječnicima mišljenje <...> da će sve završiti kada vama (liječnicima) obustave isplatu novca na ime koronavirusa iz proračuna poreznih obveznika i kada se ukinu cjepiva. Tada će i COVID odmah nestati", napisao je Mitjušin na Instagramu.

Stepanova je izjavila da su svi pacijenti koji su im predstavljeni bili svježe obrijani i s dotjeranim frizurama, te da su nalikovali na angažirane glumce. Ona smatra da je u crvenoj zoni suviše malo bolesnika, tako da po njezinom mišljenju pandemija i ne postoji.

S druge strane, glavni je liječnik bolnice Valerij Večorko izjavio kako liječnici nisu uspjeli uspostaviti komunikaciju s antivakserima, da su se ovi smijali i bili drski prema pacijentima, a povrh svega su predlagali da se bolesnici liječe penicilinom.

"Bili smo na intenzivnoj njezi, vidjeli smo pacijente na mehaničkim respiratorima i na ECMO aparatima (umjetnim plućima). Imali smo tada dvije velike operacije i pokazali smo kako rade naši kirurzi... Oni (antivakseri – op. ur.) uopće ne žele znati istinu", izjavio je Večorko.

Statistika protiv antivakserskih potpisa

Država i pomoću statistike pokušava uvjeriti antivaksere u potrebu za cijepljenjem. Na zakonodavnoj skupštini Rostovske oblasti 26. studenog, kada se raspravljalo o nacrtu zakona o uvođenju QR-kodova na javnim mjestima i u gradskom prometu u ovoj regiji, zastupnica Komunističke partije RF Irina Poljakova donijela je kutiju s 5118 potpisa protiv usvajanja ovog zakona u Državnoj dumi. Potpisi su prikupljeni u Rostovu za tri dana, piše 161.RU.

Putnici na stanici "Cvjetni bulevar" Moskovskog metroa. Aleksej Majšev/Sputnik Aleksej Majšev/Sputnik

"Mi trebamo čuti mišljenje građana <...> Ja nisam protiv cijepljenja, ja sam za razboritu i pametnu kampanju u korist cijepljenja", rekla je Poljakova.

Predsjednik parlamenta i član stranke "Jedinstvena Rusija" Aleksandar Iščenko zamolio je da se donesu tri kutije s podacima o smrti svih žitelja ovoe regije u proteklih godinu i pol, koliko traje pandemija.

"Ti ljudi (umrli – op. ur.) već više ne mogu potpisati peticiju. Mislim da bi se među njima teško našao bar jedan koji bi potpisao vašu peticiju <...> Očigledno je da su te mjere [ograničenja] pripremili stručnjaci. One se mnogima neće svidjeti jer u ponečemu ograničavaju prava građana", izjavio je Iščenko.

Na kraju su zastupnici podržali nacrt zakona.

Blokade dezinformacija i prijetnje pokretanjem krivičnog postupka

Zdravstveni radnik prima pacijenta na odjel privremene bolnice COVID-19 u kongresno-izložbenom centru Sokoljniki. Ova zdravstvena ustanova ima rezervnu bolnicu i nadzorni centar i kapacitet od 550 kreveta, uključujući 18 mjesta za pacijente s intenzivnom njegom. 1. travnja 2021. Moskva, Rusija. Sergej Bobiljev/TASS Sergej Bobiljev/TASS

Druga je metoda blokada dezinformacija o koronavirusu na internetu i potraga za sudionicima antivakserskih kampanja.

Tako je na zahtjev Federalne inspekcije u sferi komunikacija, informacijskih tehnologija i medija "Roskomnadzor" od početka 2021. godine s Runeta uklonjeno 3500 internetskih stranica s dezinformacijama o bolesti COVID-19.

Pored toga, Federalna zdravstvena inspekcija "Roszdravnadzor" naložila je regijama da pronađu sudionike kampanja protiv cijepljenja i da priopće njihove podatke tužiteljstvu i istražnim organima. Zamoljeno je da se posebna pažnja posveti medicinskim radnicima "koji aktivno šire očigledne dezinformacije o šteti cijepljenja protiv nove koronavirusne infekcije".

Za mjesec dana tužiteljstvu su predani podaci o 37 građana koji su se na društvenim mrežama bavili agitacijom protiv cijepljenja.

Medicinski radnici koji rade u "crvenoj zoni " privremene zdravstvene ustanove za pacijente oboljele od koronavirusa u Moskovskoj gradskoj kliničkoj bolnici br. 15 (bolnica Filatova). Sergej Bobiljev/TASS Sergej Bobiljev/TASS

"Mi smo priopćavali činjenice kada su ljudi aktivno nametali drugima stav da se ne treba cijepiti, a tužiteljstvo će ocijeniti te postupke s pravne strane", objasnila je Irina Bačkova, rukovoditeljica Roszdravnadzora za Volgogradsku oblast.

Protivnici cijepljenja će se teretiti po članku 207.1 i članku 207.2 Krivičnog kodeksa RF. Prvi članak podrazumijeva kaznu za javno širenje očiglednih dezinformacija u okolnostima koje mogu ugroziti sigurnost građana, a radi se o novčanoj kazni u iznosu od 300 000 do 700 000 rubalja ili kazni zatvora do tri godine. Ako dezinformacija prouzrokuje nečiju smrt ili druge teške posljedice, krivcu može biti izrečena novčana kazna od 1,5 do 2 milijuna rubalja ili najviše pet godina zatvora.