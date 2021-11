Rus kojeg je napao medvjed, puzao osam kilometara po tajgi i tri tjedna čekao pomoć

Russia Beyond Hrvatska

The Revenant / 20th Century FOX

U Krasnojarskom kraju u Rusiji (Sibir) lovac kojeg je napao i ozlijedio medvjed, uspio je puzeći prijeći četiri kilometra za osam sati i stići do lovačke kuće svog prijatelja u tajgi i budući da ga nije zatekao ostavi mu ceduljicu u kojoj traži pomoć. Potom se vratio tako ranjen i skoro tri tjedna u svojoj kući čekao pomoć.

Vijest je javila regionalna uprava MUP-a, a prenose ruski mediji.



Kako se u priopćenju navodi, dežurnoj policijskoj stanici 19. studenog obratio se jedan mještanin navodeći da je u svojoj lovačkoj kući pronašao poruku od poznanika ispisanu na jednoj ceduljici. Prijatelj mu je napisao da ga je 31. listopada napao i ranio medvjed, zbog čega se jedva kreće i ne može sam stići do signala za mobilne telefone. Povrijeđeni čovjek napisao je da se svakog sata sve gore osjeća i zamolio da mu pomogne da izađe iz tajge, napominjući da će pomoć čekati u svojoj lovačkoj kolibi koja se nalazi 170 kilometara od sela Bogučana. Prijatelja je zamolio da se obrati izvjesnom Toljanu da ga poveze, "inače će izdahnuti" i obećao da će se odužiti s dva bureta benzina.



Policija i spasioci odmah su se uputili ka mjestu navedenom u poruci i tamo zatekli lovca. 58-godišnji čovjek rekao je da je postavljao zamke za kune, a kada je došao do kuće vidio je kako iz nje izlazi medvjed. Životinja koju su psi uplašili oborila je lovca koji se tom prilikom povrijedio. Muškarac je uspio stići do kuće prijatelja, da mu ostavi poruku na jednoj ceduljici i vratiti se u svoju kuću gdje je pomoć čekao 20 dana.

Povrijeđenom čovjeku na licu mjesta je ukazana prva pomoć poslije čega je prebačen u regionalni medicinski centar. Nije životno ugrožen.