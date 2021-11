Haritonov optužio Johnsona da je namjerno predao borbu Jemeljanenku

Russia Beyond Hrvatska

Sportaš je optužio Amerikanca da je namjerno predao borbu. "Vidim kada se ljudi bore, a kada izlaze i rade gluposti", dodao je Haritonov.

Rus je rekao i da je Johnson izgledao puno bolje u prethodnim borbama. "To ne znači da su Timothyju platili da izgubi. Možda se na to sam odlučio iz poštovanja prema Fjodoru", rekao je sportaš, naglašavajući da za to nema dokaza.

Johnson je 23. listopada pretrpio poraz u meču s Rusom Fjodorom Jemeljanenkom u okviru turnira Bellator 269 u Moskvi. 45-godišnji Rus nokautirao je protivnika već u prvoj rundi i na taj način zabilježio 40. pobjedu u karijeri.