Karpin prokomentirao poraz Rusije u utakmici protiv reprezentacije Hrvatske

"Mislim da mi je ovo najteži poraz u trenerskoj karijeri. I mislim da je zaslužen. Šteta je da smo osujetili trideset pokušaja Hrvatske, a onda sami sebi dali gol. Nismo stvorili nikakvu priliku, plašili smo se, krili od lopte, nismo mogli razviti ni kontranapad i na kraju je ovako završilo", rekao je Valerij Karpin.

"Kiša je padala za obje ekipe. Da, teren je u drugom poluvremenu bio poplavljen. No u prvom se poluvremenu moglo i trebalo igrati nogomet, nastojati dobiti loptu, natjerati Hrvate da barem malo trče bez lopte. Nismo to napravili i to je izvor svih problema. Sto posto psihologija", dodao je ruski izbornik.

"Nimalo ne žalim zbog odluke da zaigramo s petoricom u obrani. Jasno je da igra ne bi bila puno drugačija. Hrvati bi pritiskali, mi bismo se branili. Osim toga, na takvom bi terenu bio još veći rizik od odbijanja lopte", rekao je Karpin.

"Jesmo li prerano napravili posljednju zamjenu? Moglo se i trebalo napadati od prve minute, a ne u posljednjoj, kada se Kudrjašov ozlijedio, Reći da bismo u tim zadnjim minutama odigrali utakmicu drugačije da je u pričuvi bio još jedan igrač umjesto Kudrjašova... Mislim da to nije baš vjerojatno", rekao je ruski izbornik za Matč TV.