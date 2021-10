Tko su članovi ruskog tima TeamSpirit, spektakularni pobjednici međunarodnog turnira Dota 2

Konobar, maneken i budući liječnik napustili su posao i školu zbog ljubavi prema videoigrici Dota 2. Sva je prilika da to nije bilo uzalud. Ruska je kiberekipa prvi put otkada se održava natjecanje u jednoj od najpopularnijih igrica današnjice pobijedila na svjetskom turniru Dota 2 i osvojila preko 18 milijuna dolara.

"Kakva priča, kakva utrka, kakvo ostvarenje sna", grmi voditelj, pozornicom lete konfete, dok petorica mladića podižu s postolja štit "Egide prvaka". Jedan od njih, obrijane glave, samo sjedi, pokrivajući lice rukama, ne vjerujući u pobjedu.

Ruski kibertim TeamSpirt odnio je spektakularnu pobjedu na glavnom svjetskom Dota 2 International prvenstvu. Rusi su u finalu pobijedili kineski tim PSG.LGD rezultatom 3:2. Ovo je prvi put otkad postoji Dota 2 da su Rusi ponijeli titulu prvaka.

Trošenje nagrade na nekretnine i čestitka predsjednika Putina

Sastav tima definitivno je utvrđen tek početkom ove godine. I premda u njega nitko nije vjerovao, pobijedili su zahvaljujući odličnoj pripremi, otkrio je u intervjuu za televiziju 360 direktor Udruženja za razvoj kibersporta Pavel Golubjev.

"To je kao pobjeda na svjetskom prvenstvu u nogometu ili bilo kojem drugom najprestižnijem sportskom prvenstvu. To je natjecanje o kojem sanja svaki igrač i kibersportaš. To nije jednostavno važan događaj, nego mnogo više od toga", objasnio je Golubjev.

Većina članova ekipe potrošit će novčani dio nagrade na nekretnine. Korisnici ruskih društvenih mreža odmah su odreagirali memovima.

"Petorica momaka dobili su 18,2 milijuna dolara igrajući Dotu 2. A što se radi u vašem uredu, momci?", napisao je jedan korisnik na Twitteru.

Na aerodromu Vnukovo po povratku s natjecanjem igrače su dočekali s bannerom i čestitkama.

YouTube

A čestitku im je uputio i predsjednik Rusije Vladimir Putin.

"Na putu do finala pokazali ste liderske kvalitete i timski duh, a u odlučujućem meču, istinskom testu vaše vještine i karaktera, uspjeli ste se skoncentrirati i preokreneti situaciju u presudnom trenutku i pobijediti vrlo jake protivnike", napisao je predsjednik.

San o pobjedi i burgeri

Dvadesettrogodišnji Jaroslav Miposhka Najdenov najstariji je član ekipe i njen kapetan. Na prvenstvu je već sudjelovao 2017. godine, samo u drugom timu. Tada je dospio u deset najboljih igrača i slovio za perspektivnog kapetana, ali slava nije dugo potrajala. 2019. počeo je patiti od depresije.

Jaroslav Miposhka Najdenov Dota 2 The International

"U jednom trenutku sjedio sam sam u praznom iznajmljenom stanu u Peterburgu. Okruženje je bilo poražavajuće, madrac, stol s računalom i pokvareni sudoper. Budim se tako, sjedim, ništa ne radim četiri sata. Igrao sam ni sam ne znam kako, izjedao me oskećaj krivice. To je bio najteži period u mom životu", bio je iskren Najdenov.

Godinu dana kasnije postao je član ekipe TeamSpirit. Poslije pobjede tima na svom je Twitteru objavio video u kojem jede burger i otkriva tajne uspjeha.

"Nije stvar samo u burgeru. Svaki sam put uoči spavanja maštao kako pobjeđujem, pokušavao sam zamisliti svoje emocije, stalno vizualizirao, moguće je da je to i bilo odlučujuće", rekao je Jaroslav.

Zaposlenje u trinaestoj i žrtva bogu Doti

Najmlađi član ekipe Ilja yatoro Muljarčuk, rodom iz Ukrajine, ima samo 18 godina. Igra od 2013. godine. Ubrzo je počeo propuštati nastavu zbog igrice. Jednostavno nije mogao ustajati u sedam sati kada je igrao do četiri ujutro.

Ilja yatoro Muljarčuk Dota 2 The International

Nezadovoljnim roditeljima odgovarao je: "Ja bar sjedim kod kuće i igram se za računalom, umjesto da pušim i pijem." I tako ih je po njegovim riječima uspijevao smiriti.

Kako bi zaradio za moćno računalo, Ilja je s 13 godina počeo raditi u maloprodaji i na tom je poslu proveo šest mjeseci. Sanjao je da postane novinar ili kriminolog i na kraju upisao geologiju, kako kaže, "na nekom tamo sveučilištu", da se poslije upisa više nikada ne bi pojavio na fakultetu.

U vrijeme turnira Ilja je obrijao glavu i rekao da je to učinio u ime boga Dote kako bi pobijedio.

Dota 2 umjesto medicine i modne revije

Drugi članovi ekipe svjesno su odustali od posla i škole zbog igranja.

Dvadesetogodišnji Aleksandar Torontokyo Hertek iz Tuve, kako je rekao, bio je problematičan još u djetinjstvu, a da se popravi pomogao mu je anime.

Aleksandar Torontokyo Hertek Dota 2 The International

Poslije završene škole upisao se na Fakultet računalne matematike i tehnike na Moskovskom državnom sveučilištu (MGU). Na drugoj godini napustio je studij kako bi mogao više vremena posvetiti igri.

Istovremeno je radio kao konobar. Vjeruje da mu je ovo zanimanje pomoglo da se socijalizira.

"Rad u uslužnom sektoru pomogao mi je da razumijem ljude i formiram se kao ličnost. Konobari, kuhari i spremačice ljudi su koji imaju svoje probleme, svoj život. Otada se trudim uvijek ostaviti bakšiš“", rekao je kibersportaš.

Devetnaestogodišnji Magomeda Collapse Halilov iz Mahačkale igra od 2017. godine. Želio je postati liječnik, upisao se na fakultet, ali pauzira zbog kibersporta.

Magomeda Collapse Halilov Dota 2 The International

Dvadesetjednogodišnji Miroslav Kolpakov proke nego što se ostvario kao kibersportaš radio je kao maneken.

Miroslav Kolpakov Dota 2 The International

"To je bio najugodniji osjećaj u životu, ali ne zbog ulaska u prve tri ekipe, nego zbog pobjede ostvarene s prijateljima. Mi smo petorica prijatelja kojima se sviđa zajedno igrati Dotu. Bio sam loš igrač, ali momci su mi dali šansu. Poslije dva mjeseca bilo mi je potpuno jasno kako treba igrati", rekao je Kolpakov.