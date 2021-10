Tko je Dmitrij Muratov, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir?

"Smijem se. Uopće nisam očekivao. To je ludo. Vidio sam poziv iz Norveške, ali sam mislio da je to nepoželjan poziv", ovako je Dmitrij Muratov, jedan od osnivača "Nove Gazete", u intervjuu za list "Podjom" prokomentirao vijest o tome da je postao laureat Nobelove nagrade za mir u 2021. godini.



8. listopada 2021. godine Norveški odbor Nobelove nagrade za mir, priopćio je da je Muratov jedan od dobitnika. Do sada su među ruskim državljanima ovu nagradu dobili borac za ruska prava Andrej Saharov i posljednji predsjednik SSSR-a, Mihail Gorbačov.

Sergej Karpov/TASS Sergej Karpov/TASS

Muratov je rođen 30. listopada 1961. godine u Kujbiševu (današnja Samara, 2500 kilometara od Moskve). 1983. godine završio je Filološki fakultet na Kujbiševskom državnom sveučilištu. Njegovo prvo radno mjesto poslije službe u vojsci bilo je u listu "Volški komsomolac", zatim je prešao u "Komsomoljsku pravdu".



U studenom 1992. godine napustio je "KP" i osnovao partnerstvo novinara "6. kat". Tu su ušli novinari koji se nisu slagali s uređivačkom politikom lista. Oni su osnovali list "Novaja ježednevnaja gazeta", koji je kasnije promijenio naziv u "Novaja Gazeta".



1993. godine Muratov je u list uveo rubriku "Rejting laganja" u kojoj je sakupljao slučajeve kada je netko od državnika otvoreno lagao. Svakog mjeseca list je proglašavao "glavnog lažova". Tada je Muratov ušao u uredništvo lista i postao zamjenik glavnog urednika.

Mihail Metcelj/TASS Mihail Metcelj/TASS

Od prosinca 1994. do siječnja 1995. Muratov je bio specijalni dopisnik "Nove" u zoni ratnih djelovanja na teritoriju Čečenije, u vrijeme Prvog čečenskog rata. U veljači 1993. godine Muratov je postao glavni urednik "Nove gazete" i do danas je na ovoj funkciji.



Pod njegovim rukovodstvom već puno godina u listu se objavljuju kritički članci o korupciji, nezakonitim uhićenjima, prevarama na izborima, policijskom nasilju i drugim važnim političkim i aktualnim društvenim temama u zemlji.



U "Novoj gazeti" radila je Ana Politkovska koja je pisala o ratu u Čečeniji i često kritizirala vlast. Ubijena je u liftu svoje zgrade 7. listopada 2006. godine. Istraga je otkrila i osudila organizatora i izvršitelja ubistva, ali nije javljeno tko su bili naručitelji. Ubojstvo Politkovske povezuje se s njenim novinarstvom i borbom za ljudska prava. Novinari "Nove Gazete" pod rukovodstvom Muratova vode svoju istragu kako bi utvrdili tko je naručio ubojstvo.

novayagazeta.ru novayagazeta.ru

"Nemamo zajedničku točku gledišta kada se radi o naručitelju ubojstva. U redakciji se nekoliko ljudi vrlo detaljno bavi tragedijom Politkovske. <...> Puno puta smo zahtijevali da se slučaj nastavi kako bi se utvrdilo tko je naručio ubojstvo. 7. listopada [2021. godine] bilo je 15 godina od ubojstva i to je već zastario zločin. To znači da ako naručitelja jednom možda i pronađu, zatvor mu više ne prijeti. Želimo postići da se u ovom slučaju produži rok zastare kako bi se nastavila potraga za zločincima", rekao je Muratov o istrazi ubojstva Politkovske u intervjuu za "Komsomoljsku pravdu".



Osim Politkovske, još pet novinara "Nove Gazete" je ubijeno, nekoliko suradnika je preživjelo pokušaj ubojstva. Muratov je u uredničkom članku poslije dobijanja Nobelove nagrade napisao da su oni zaslužili nagradu, a ne on.



Pritom su novinari lista nositelji preko 60 profesionalnih nagrada, uključujući Pulitzerovu.



"Usprkos ubojstvima i prijetnjama, glavni urednik Muratov nije odustao od principa nezavisnosti i dosljedno je štitio prava novinara da pišu na izabrane teme, sve dok zadovoljavaju profesionalne i etičke standarde novinarstva", izjavio je predsjednik Norveškog odbora, Berti Rejs-Andersen.



Dio Nobelove nagrade (oko 1,14 milijuna dolara) Muratov će donirati fondu "Krug dobra" koji pomaže djeci oboljeloj od teških i rijetkih bolesti.

Mihail Džaparidze/TASS Mihail Džaparidze/TASS

Kremlj je također čestitao Muratovu na nagradi. "Možemo čestitati Dmitriju Muratovu. On dosljedno radi u skladu sa svojim idealima, on je privržen svojim idealima. Talentiran je i hrabar", izjavio je na konferenciji za novinare glasnogovornik ruskog predsjednika, Dmitrij Peskov.



Muratov je u komentaru povodom dobijanja nagrade skrenuo pažnju na to da su danas u Rusiji niz izdanja i pojedini novinari proglašeni za strane agente, a zbog tog statusa gube reklame i neki časopisi se zatvaraju.



"Evo što mogu reći: ovom nagradom ćemo se boriti za rusko novinarstvo koje sada pokušavaju staviti pod represiju. To je sve. Pokušat ćemo pomoći ljudima, koji su sada proglašeni za agente, koje sada proganjaju i tjeraju iz zemlje", izjavio je Muratov.