Kako Vladimir Putin slavi rođendan

Ljubav prema sibirskoj tajgi

"Odozgo je šišarkica, da vam pokažem", priča Vladimir Putin dok usred šume, obučen za pohod, drži u rukama gljivu sa šišarkom priraslom za klobuk i okreće svoj pronalazak prema kameri. Nedaleko odatle ministar obrane Sergej Šojgu miriše neku drugu, običnu gljivu. Putin je tu šišarkicu ponio kući kao suvenir.

7. listopada 2019. Predsjednik RF Vladimir Putin u tajgi. Aleksej Družinjin/Sputnik Aleksej Družinjin/Sputnik

Predsjednik Rusije je 2019. godine uoči svog 67. rođendana išao u pohod kroz sibirsku tajgu. Po riječima glasnogovornika Dmitrija Peskova, predsjednik je "uživao u prirodi". U tom pohodu je Sergej Šojgu iskopao grm brusnice, koji je predsjednik zatim pridržao i posavjetovao ministru da ga posadi blizu vikendice.

I naredni dan, tj. rođendan, Putin je također proveo u prirodi s bliskim prijateljima.

Na sličan je način ruski lider obilježio i rođendan 2014. godine. Tada je specijalno uzeo slobodan dan da bi otišao u tajgu.

7. listopada 2019. Predsjednik RF Vladimir Putin u tajgi. Aleksej Družinjin/Sputnik Aleksej Družinjin/Sputnik

"Večeras on odlazi avionom u Sibir, u sibirsku tajgu, 300-400 kilometara od najbližeg naselja, gdje će se odmoriti na svoj rođendan", rekao je tada glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov i dodao da Putin neće provesti odmor "na jednom mjestu, u stambenim uvjetima", jer do najbližeg staništa ima nekoliko stotina kilometara.

Već je 9. listopada 2014. godine predsjednik nastupio na zasjedanju Vijeća za tjelesnu kulturu i sport, gdje je s prisutnima podijelio dojmove s pohoda.

"Čini mi se da Dan pješačenja (9. listopada je Međunarodni dan pješačenja) još nismo obilježavali. Ja sam prekjučer imao dan pješačenja. Po planini sam prepješačio gotovo devet kilometara, još uvijek me sve boli", priznao je on.

Sudjelovanje na summitima i čestitke kolega

Na summitu šefova predstavništava država sudionica Zajednice neovisnih država u Kišinjevu. Aleksej Panov/Sputnik Aleksej Panov/Sputnik

Vladimir Putin je često dočekivao svoje rođendane u radnim posjetima. Tako je 2002. godine, na svoj 50. rođendan, otišao u Kišinjev (Moldavija) na summit Zajednice neovisnih država. Tada je predsjednik Moldavije Vladimir Voronjin poklonio Putinu krokodila od kristala, a slavljenik je tom prilikom posjetio podrume s moldavskim vinom i priredio praznični ručak u ruskom veleposlanstvu.

Putin je 2005. godine u Konstantinovskom dvorcu u Sankt-Peterburgu priredio svečani doručak za lidere Kirgizije, Kazahstana, Tadžikistana i Uzbekistana u okviru summita Organizacije za centralnoazijsku suradnju. Tada je ruski predsjednik osobno u crnom Mercedesu odvezao svoje kolege predsjednike do zgrade informativnog centra i uručio nagradu poljoprivrednom mehaničaru iz Orenburške oblasti Vjačeslavu Černuhi, koji je sam, bez ičije pomoći, ugasio požar u polju sa pšenicom. Toga dana se Putin sastao i s njemačkim kancelarom Gerhardom Schröderom.

U Sankt-Peterburgu je Putin proveo rođendan 2008. godine, dok je bio premijer. Tada mu je u svojstvu poklona prikazan edukativni film "Učimo džudo s Vladimirom Putinom". Pored toga, ruski lider je sudjelovao u 77. zasjedanju Generalne skupštine Interpola, obišao kompleks objekata za zaštitu od poplava i posjetio ruski filmski studio "RWS Sankt Peterburg". Anonimni obožavatelj (ime nije objavljeno) poklonio je Putinu za rođendan mladunče usurijskog tigra staro dva mjeseca, ženku po imenu Maša, koja je zatim poslana u "Safari-park" u Gelendžiku.

7. listopada 2013. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i kineski lider Xi Jinping na summitu šefova država i vlada u okviru foruma Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje na Baliju. Mihail Klimentjev/Sputnik Mihail Klimentjev/Sputnik

Najezgotičnije mjesto za proslavu rođendana bio je otok Bali, gdje je 61-godišnji Putin bio na summitu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC). Tada se uvečer 7. listopada sastao s kineskom delegacijom, gdje su svi, kako je on rekao, "podigli po čašicu votke". Japanski premijer Shinzo Abe je poklonio Putinu sake, a kineski lider Xi Jinping tortu, dok je predsjednik Indonezije Susilo Bambang Yudhoyono uz gitaru otpjevao pjesmu "Happy Birthday to You".

"Mi smo je (tortu – op. ur.) smazali. Sve je bilo spontano, bez banketa ili gozbe", rekao je kasnije Putin i dodao da toga dana nije ni otvorio sake. "Mislite da sam ja tamo pijančevao? Hvala Bogu, mogu se kontrolirati. Sake će svakako doći na red, ali mislim da će to biti tek u Moskvi."

Sedam pogodaka i pjesme o vječnoj mladosti

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i domaćin konferencije "Privolžje" Valerij Kamenski u meču između reprezentacije prvaka Noćne hokejaške lige (NHL) i reprezentacije Upravnog odbora i počasnih gostiju NHL-a. Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

Putin je 2015. godine proslavio svoj 63. rođendan u dvorani za hokej, u dvorcu sporta "Šajba" u Sočiju. Uoči njegova izlaska na led, ruski pjevač šansona Denis Majdanov je otpjevao pjesme "Vječna ljubav", "Beskrajna mladost" i "Vraćam se kući". Navijači koji su uspjeli ući na ovaj meč podizali su plakate "Za vjeru, za cara!" i skandirali "Sre-tan ro-đen-dan!"

Putin je na terenu nosio dres s brojem 11 u ekipi "Zvijezde NHL-a", gdje su igrali i ministar obrane Sergej Šojgu i hokejaši Pavel Bure, Aleksandar Mogiljni i Vjačeslav Fetisov. Ova ekipa je rezultatom 15:10 pobijedila "Reprezentaciju NHL-a" (u kojoj su igrali biznismeni Arkadij i Boris Rotenberg, i Genadij Timčenko). Putin je postigao sedam golova.

7. listopada 2015. Predsjednik RF Vladimir Putin nakon utakmice između reprezentacije prvaka NHL-a i reprezentacije Upravnog odbora i počasnih gostiju NHL-a. Sergej Gunjejev/Sputnik Sergej Gunjejev/Sputnik

"Tada je on (Putin - op. ur.) pucao na gol, golman je uhvatio pak i sačekao sekundu kao obično, a zatim ga pustio. Sudac nije obratio pažnju na taj trenutak i nije zviždao. Slavljenik je odmah stigao do paka i između golmanovih ga štitnika neobično vješto poslao u mrežu... Golman s nedoumicom pogleda suca, a ovaj samo nemoćno raširi ruke", tako je meč opisao novinar Kommersanta Andrej Kolesnikov, istaknuvši da je predsjednik postizao i "sasvim poštene pogotke".

Neobični pokloni

Putin sa psom po imenu Koni. Vladimir Rodionov/TASS Vladimir Rodionov/TASS

"Ako ćemo pravo, ja čak i ne pogledam uvijek što ima tamo (u paketu), često samo proslijedim poklon u razne riznice, jer jednostavno nemam vremena", tako je Vladimir Putin odgovorio na pitanje kakve poklone voli dobivati.

Pa ipak, šefovi država i drugi političari ponekad javno uručuju ruskom lideru rođendanske poklone. Tako je već spomenuti Sergej Šojgu još kao ministar za izvanredne situacije poklonio Putinu crnog labradora po imenu Koni, a predsjednik Turkmenistana Gurbanguly štene alabaja po imenu Verni, dok mu je bivši gradonačelnik Moskve Jurij Luškov poklonio kozu po imenu Bajka.

Predsjednik Turkmenistana Gurbanguly Berdimuhamedow i ruski predsjednik Vladimir Putin u centru za konferenicije, hotel Radisson Blu Resort. Mihail Mecel/TASS Mihail Mecel/TASS

Silvio Berlusconi je 2017. godine poklonio predsjedniku veliku navlaku za poplun na kojoj su prikazani Berlusconi i Putin kako se rukuju, a u pozadini su čuvena katedrala Vasilija Blaženog i Kolosej.

Za 50. rođendan predsjednik je dobio zbornik "100 viceva o Putinu" i šal dugačak 50 metara. U različitim godinama je ruski lider dobio sadnice jabuke i erotski kalendar sa studenticama novinarstva Moskovskog državnog sveučilišta "Lomonosov".

Nažalost, Putin ne može primiti svaki poklon. Izdanje Gazeta.ru piše da po protokolu predsjednik može zadržati samo suvenir koji ne košta više od 10 000 rubalja (132 dolara), dok sve ostalo automatski prelazi u vlasništvo države i čuva se u specijalnom muzeju u prvom bloku Kremlja.