Putin ispričao što je kao dijete htio biti kad odraste

Ruski predsjednik Vladimir Putin ispričao je kako je u djetinjstvu maštao da postane mornar ili pilot, pa čak i obavještajac, što se i ostvarilo, ali je najvažnije to što je htio služiti domovini i u tom su mu se smislu snovi ispunili.

Jedan od sudionika susreta predsjednika Rusije s učenicima škole Sveruskog dječjeg centra "Ocean" u Vladivostoku pitao je Putina što je kao dijete želio biti kad poraste i jesu li mu se snovi ispunili.

"Kao i mnogi dječaci, ja sam htio biti čas mornar, čas pilot, a zatim sam htio biti i obavještajac, i taj plan sam realizirao, tako mi se sve poklopilo u životu. Ponekad se čak i čudim kako se sve to ostvarilo. To je inače prilično složena stvar, ne može čovjek tek tako reći: želim biti obavještajac, i da baš tebe poslije prime u obavještajnu službu. To tako ne biva, ali u mom se slučaju baš to dogodilo", rekao je ruski predsjednik.

On je ujedno naglasio da to i nije ono najvažnije. Najvažnije je da i škola i obitelj žele posvetiti svoj život služenju domovini.

"I ja se danas upravo time bavim. I smatram da mi je u tom smislu uspjelo postići ono o čemu sam maštao", dodao je Putin.