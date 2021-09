Putin objasnio što je pravo prijateljstvo na primjeru svoga oca

"O pravom prijateljstvu može se govoriti kada mi ne samo da poštujemo drugoga, nego vidimo da je on u nečemu bolji od nas, da je pametniji, iskusniji, hrabriji... To je na prvom mjestu. I druga vrlo važna stvar je da smo spremni ne samo podržati ga, nego i učiniti sve kako bi tom čovjeku bilo dobro u svakom pogledu, kako bi se on razvijao i napredovao", rekao je Vladimir Putin. I u određenim okolnostima treba biti spreman čak i na žrtvu radi svoga prijatelja, dodao je on i tim povodom ispričao svoj obiteljski slučaj.

"Moj je otac bio sudionik Drugog svjetskog rata. Ratovao je i na Lenjingradskom frontu, na malom prostoru koji je poznat kao ’Nevski pjatačok’", rekao je ruski predsjednik i dodao da su ruski borci držali taj položaj kako bi ga iskoristili za proboj obruča, ali je tu bilo vrlo teško preživjeti. "Otac je ranjen, i da bi ostao živ, netko ga je obavezno trebao prebaciti u bolnicu, a bolnica je bila na drugoj strani rijeke Neve. A za tako nešto je trebalo riskirati svoj život, i istinu govoreći, nije bilo mnogo zainteresiranih", nastavio je Putin. "Jer ako bi netko čak i noću pokušao prijeći na drugu obalu, bio bi izložen smrtnoj opasnosti, jer se pod reflektorima sve vidjelo."

"Ali tu se našao susjed iz zgrade, pa je on uzeo i odvukao svoga prijatelja. Riskirajući vlastiti život doveo ga je u bolnicu, zagrlio i rekao: ’E pa, zbogom, ti ćeš živjeti. A ja se vraćam. Idem ginuti", ispričao je predsjednik. "E, to je prijateljstvo, to je osjećaj duga i pred konkretnim čovjekom i pred domovinom", naglasio je on. Srećom, susjed je preživio – Putinov ga je otac tijekom 1960-ih sreo u prodavaonici i prepoznao.