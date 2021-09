Putin: "Ruska Federacija mogla je imati pola milijarde stanovnika"

Russia Beyond Hrvatska

Jevgenij Paulin/Kremlin via REUTERS

Predsjednik Rusije ispričao je da bi stanovništvo Rusije sada moglo brojati 500 milijuna ljudi, ali su okolnosti to onemogućile.

Po mišljenju stručnjaka, danas bi stanovništvo Rusije moglo brojati 500 milijuna ljudi. To se, međutim, nije dogodilo, jer je u 20. stoljeću dva puta došlo do raspada zemlje, jednom 1917. i drugi put 1991. godine. To je ispričao predsjednik RF Vladimir Putin na susretu s učenicima u Vladivostoku.

"Tijekom prošlog stoljeća u dva se navrata ruska državnost osula... To treba pažljivo analizirati i vidjeti što je poslužilo kao okidač u tim događajima. Da se oni nisu dogodili, imali bismo drugačiju zemlju. Pojedini stručnjaci smatraju da bismo sada imali blizu 500 milijuna stanovnika", izjavio je ruski predsjednik.

Putin je tijekom susreta ispričao i da je misija SAD-a u Afganistanu, koja je trajala 20 godina, ostavila za sobom samo tragedije. Po njegovom mišljenju, boravkom američkih trupa u Afganistanu nije postignut nikakav rezultat.