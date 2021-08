U Rusiji dron spasio utopljenika

Bespilotna letjelica je prvi put spasila utopljenika na plaži u Anapi. To je u subotu, 7. kolovoza, novinarima javila press-služba gradske uprave.



"U Anapi je dron po prvi put spasio utopljenika. Incident se dogodio danas na glavnoj gradskoj plaži. Mladić je, precjenivši svoje snage, otplivao daleko od obale i počeo se utapati. Na vrijeme ga je detektirao specijalni sustav za monitoring i prema njemu je upućen dron s pojasom za spašavanje. Istovremeno su obaviješteni spasioci", navodi se u priopćenju.



Dron je brzo stigao do davljenika i izbacio mu pojas za spašavanje, za koji se čovjek držao sve do dolaska čamca sa spasiocima. Kod utopljenika je došlo i do krvarenja iz nosa. Na obali mu je pružena potrebna pomoć: izmjeren mu je pritisak i zaustavljeno krvarenje. Sada je njegovo stanje stabilno.



U svibnju ove godine je objavljeno da će u Anapi tokom ove sezone biti testiran sustav za izbacivanje pojaseva za spašavanje iz dronova radi spašavanja ljudi u moru. Sustav je projektiran u suradnji sa vojnim tehnopolisom "Era" i Ruskom akademijom znanosti. Danas na glavnoj plaži u Anapi rade tri specijalno opremljene spasilačke promatračnice "Anapas". U budućnosti će njihov broj biti još veći.