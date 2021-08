8 najvećih uspjeha ruskih sportaša na Olimpijadi u Tokiju

1. Najviše odlikovana natjecateljica u sinhronom plivanju na planetu

31-godišnja Svjetlana Romašina, majka trogodišnje kćerke i 21-struka svjetska prvakinja u sinhronom plivanju 4. kolovoza je oborila vlastiti i svjetski rekord, osvojivši olimpijsko zlato sedmi puta u karijeri.



Na samoj dodjeli medalja Romašina se rasplakala. Prema njenim riječima, bilo joj je teško vratiti se u sport poslije rođenja djeteta. Sada Romašina napušta natjecateljski sport kao najuspješnija sinhrona plivačica na svijetu.



"Kod kuće me čekaju muž i kćerka i jako želim drugo dijete. Ma koliko da mi je bila teška godina kada sam sjedila kod kuće poslije porođaja, ipak želim drugo dijete", izjavila je Romašina u intervjuu za RIA Novosti.

2. Prvi apsolutni prvak u plivanju u povijesti SSSR-a i Rusije

24-godišnji Jevgenij Rilov iz Orenburške oblasti osvojio je dvije medalje u plivanju na 100 i 200 metara. To je prvo olimpijsko zlato u ovoj sportskoj disciplini u povijesti Rusije u posljednjih 25 godina. Rilov je postavio olimpijski rekord, preplivavši 200 metara za 1.53,27 minute. Komentatori iz Rusije su gubili glas navijajući za Jevgenija, ali on nije bio zadovoljan ovom pobjedom.



"Posljednjih 50 metara nisam doplivao kako treba, umorio sam se. <...> Na posljednjih 25 metara imao sam kritičan trenutak kada sam shvatio da sam se jednostavno paralizirao, noge su mi se zgrčile tako da i sada jedva stojim. Noge mi se jako grče", rekao je Rilov.



Organizatori Igara su Rilovu bez objašnjenja zabranili da medalju primi sa svojom sretnom maskom s likom mačke, koju je nosio na svim natjecanjima.



"Plače mi se. Nisu mi dozvolili da izađem s maskom s likom mačke", požalio se olimpijski prvak.

3. Prva pobjeda ruskih gimnastičarki u ekipnom višeboju u povijesti

Nekada su ruske gimnastičarke već pobijedile u u ekipnom višeboju, ali tada je zlato osvojila ekipa sportašica iz bivših republika SSSR-a. Bilo je to 1992. godine, prije 29 godina.



2021. godine su ruske sportašice prvi put samostalno osvojile zlato na svim natjecanjima. Za ekipu su nastupale Viktorija Listunova, Lilija Ahaimova, Angelina Meljnikova i Vladislava Urazova.

4. Prva pobjeda ruskih gimnastičara u 25 godina

Dugo očekivanu pobjedu muške ekipe u višeboju donijeli su i gimnastičari. Ruski tim činili su Nikita Nagornij, Artur Dalolojan, David Beljavski, Denis Abljazin, Aleksandar Karcev i Vladislav Poljašov.



Posebno teško bilo je 25-godišnjem Arturu Dalalojanu, koji je tri mjeseca prije početka Olimpijade pokidao Ahilovu tetivu.



"<...> koliko čovjek tome dozvoli da ga poremeti, toliko će ga i uništiti. Svima se u životu događaju neugodnosti i naše tijelo nije od željeza. <...>. Poslije operacije, kada su mi ušili tetivu, već idućeg dana kada sam se oporavio od anestezije počeo sam da radim", rekao je Dalalojan.

5. Olimpijski rekord u gađanju pištoljem

Još jedan olimpijski rekord Rusiji je donela uvijek raspoložena 24-godišnja Vitalina Bacaraškina koja je nastupala noseći medaljon iz vještičje "Škole mačke" iz knjiga, igara i serije "Saga o vješcu".



Samouvjereno, s jednom rukom u džepu, Vitalina je osvojila zlato gađajući iz malokalibarskog pištolja s udaljenosti od 25 metara i ujedno postavivši olimpijski rekord s 38 bodova.



Mladoj "vještici" pobjedu su čestitali i programeri serije igara "Vještac" iz CD Projekt Red, dok ju je kod kuće dočekao ruski kor s pjesmom iz istoimene serije "Toss a coin to your witcher".

7. Srebro u muškoj pojedinačnoj konkurenciji u tenisu

Da, srebro u tenisu je također važan uspjeh ruske reprezentacije, jer ruski tenisači nisu sudjelovali u finalu olimpijskog turnira od 2000. godine. Tada je prvo i jedino zlato u tenisu u čitavoj povijesti Olimpijade osvojio Jevgenij Kafeljnikov, savladavši Thomasa Hasa iz Njemačke.



Srebrnu medalju reprezentaciji je donio 25-godišnji tenisač Karen Hačanov iz Moskve. On je izgubio od njemačkog tenisača ruskog porijekla Aleksandra Zvjereva rezultatom 6:3, 6:1.



"U svakom slučaju Olimpijada je uspješan turnir za mene, kao i za našu zemlju. Vrlo mi je drago što sam došao u Tokio. Naravno, apetit raste tokom jela. Teško je kada ostanete na korak od zlata. Poraz ostavlja gorak okus i trenutno sam dosta utučen. Ali to je dio sporta, to je normalna reakcija. Ne može čovjek izgubiti i reći: "dobro, sve je u redu", rekao je Hačanov o meču.

7. Prva ruska medalja u streličarstvu

Još jednu značajnu srebrnu medalju Rusiji je donijela 28-godišnja natjecateljica iz Kamčatskog kraja, Jelena Osipova. Za rusku reprezentaciju to je prva ženska medalja u posljednjih 29 godine u pojedinačnoj konkurenciji u streličarstvu. Prema riječima Osipove, ona je imala šansu osvojiti zlato, ali u finalu je izgubila od Korejke An San.



"Pri odlučujućem pogotku malo mi se steglo srce, zato nisam tako dobro pogodila kako sam željela. Ali generalno, dobro je što sam dotle dogurala. Malo je falilo za zlato. Tu se ništa ne može. U našem sportu jedan promašaj može dovesti do poraza, a jedan dobar hitac do pobjede", rekla je Osipova u intervjuu za list "Izvestija".



Osipova je također osvojila srebro u ekipnoj konkurenciji. Prema njenim riječima, to je za nju važnije od individualnog natjecanja.

8. Prvo i jedino olimpijsko zlato u lakoj atletici

Donijela ga je 28-godišnja skakačica u vis iz Kabardino-Balkarije, Marija Lasickene. Trostruka svjetska prvakinja trebala je osvojiti medalju još 2016. godine, ali njoj i drugim ruskim atletičarima nije bilo dozvoljeno sudjelovanje zbog doping skandala. 2019. godine iz istog razloga djevojci nije dozvoljeno sudjelovanje na turniru u Glasgowu čak ni pod neutralnom zastavom.



Tu nije bio kraj Marijinim nevoljama. U svibnju 2021. godine, dva mjeseca prije Olimpijade, povrijedila je zadnji dio butine na treningu i propustila prvenstvo Rusije u Čerbokasariju.



Tokom 2021. godine Marija nije preskočila dva metra, a njena glavna konkurentkinja Jaroslava Magučih iz reprezentacije Ukrajine preskakala je 2,03 m i smatrala se za favorita. Na natjecanjima Marija je na kraju nadmašila samu sebe i preskočila 2,04 m, nadmašivši rezultate Magučih i Australke, Nicole McDermott.



"Treći pokušaj je uvijek sve i tu sam već razmišljala: 'Kako si ovdje dospjela i otkud ti pravo biti ovdje?!' Ničeg se ne sjećam, baš ničeg. Pogledala sam letvicu i pomislila 'Gospode, pomozi!' Najvažnije su pripreme koje izvodim prije svakog skoka", prisjećala se Marija.