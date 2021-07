Roda pobjegla iz ornitološkog centra u Moskvi i odmah se "predala" policiji

Russia Beyond Hrvatska

Eduard Kislinsky/Global Look Press

Po riječima ornitologa, roda Lord živi u centru više od šest godina. Došla je s ranama od metka na krilima, zbog čega je operirana. Iako je kost srasla, ptica ne može daleko letjeti. Zato je bila u otvorenom kavezu, bez ograničenja u kretanju.

"Krajem prošlog tjedna podigla se na krilo i izenenada je odletjela. Pomislili smo, to je to, gotovo, odletjela je. A ona se uputila ravno u Odjel unutarnjih poslova u rajonu Sokoljniki. Doletjela je do ulaza, sletjela i predala se vlastima.

Policajci su bili prijateljski raspoloženi, oni znaju za naš centar, znaju naše ptice. Shvatili su da je to naš klijent, i da mu se ništa ne bi dogodilo, smjestili je u odvojenu pritvorsku ćeliju i obavijestili radiovezom službu sigurnosti parka. A oni su potom javili nama. Došao je naš zaposlenik i roda se vratila u prihvatilište", rekao je Mišin.

Kako je objasnio, roda se sada nalazi u otvorenom kavezu. Ne namjeravaju je držati pod ključem zbog bijega. Ali ako bude imala sličnih poriva, povest će računa.

"Ona nije namjeravala bježati od nas. Ali to je ptica, one žele pobjeći, polete. Očigledno je nešto kliknulo i ona je odletjela, zašto ne. To su nepredvidive stvari", rekao je sugovornik agencije.