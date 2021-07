Jakutija gori cijelo ljeto! Što se zapravo događa? (FOTOGRAFIJE + VIDEO)

Izgorjelo je više od milijun hektara šume, gradove je opasao dim, a posljedice požara stigle su do sjevernih država u Americi. Donosimo najvažnije činjenice o ekološkoj katastrofi i svjedočenja s društvenih mreža.

Jakutija, ruska regija koja se prostire na petini cjelokupnog teritorija najveće zemlje na svijetu i ovog ljeta ponovo je u plamenu. Površina šumskih požara zahvatila je preko 1,3 milijuna hektara, a vatra se širi šumskim masivom od sredine svibnja. Požari su takvih dimenzija da se mogu vidjeti iz svemira. Postoji više od 200 žarišta. Krajem srpnja vatra je stigla do stambenih naselja, nebo postalo narančasto, a Jakutsk, regionalni centar u kojem živi trećina stanovništva, preplavio je dim. Koncentracija suspendiranih čestica u zraku ponekad je i do 15 do 30 puta veća od maksimalno dozvoljene.

Veliki požari u ovoj regiji nisu nikakva novost, s obzirom na to da je gotovo cjelokupna površina pod tajgama. Međutim, po riječima znanstvenika, u posljednje tri godine oni su dostigli nevjerojatne razmjere, što predstavlja prijetnju cjelokupnoj održivosti ekosustava. Emisija velike količine plinova ubrzava globalno zagrijavanje, a vatra otapa permafrost.

U Rusiji su ovog ljeta registrirane rekordno visoke temperature zraka. U republikama u centralnom dijelu zemlje protekli lipanj bio je najtopliji i najsuši u posljednje 133 godine. Kao i prošle godine, požari su izbili zbog abnormalno visokih temperatura i suhih grmljavinskih oluja. Ali bez obzira na njihovo prirodno porijeklo mještani krive nadležne. Jedna od glavnih primjedbi je da se gasi tek mali dio takvih požara, dok se veći dio ostavlja da se sam ugasi.

Gašenje nije "ekonomski opravdano"

Jakutija zauzima površinu od preko tri milijuna kvadratnih kilometara, što predstavlja prostor veći od cijele Argentine. Zbog ogromnih udaljenosti i niske gustoće stanovništva veliki dio šumskog masiva u Jakutiji pripada takozvanoj "zoni kontrole", odnosno nepristupačnim, udaljenim područjima na kojima je gašenje požara zakonom proglašeno nesvrsishodnim.

Međutim, poslije požara u Sibiru 2019. godine ruske vlasti izvršile su reviziju zakona u zonama kontrole. U nekim regijama one su znatno smanjene, a u drugima, kao što u Tjumenska i Sverdlovka oblast, potpuno ukinute. Ipak, u Jakutiji je njihov obim ostao praktički nepromijenjen. Pritom je prošle godine u sličnoj situaciji prvi čovjek Jakutije Ajsen Nikolajev najavio da će prostor na koji se neće primjenjivati gašenje požara biti znatno manji. Međutim, to se zapravo nije dogodilo.

Ali je zato prošlog mjeseca razotkriveno da su regionalne vlasti smanjivale broj požara, kao i površinu zahvaćenu vatrom. U nekim požarima podaci svemirskog monitoringa i oni koje su predočile jakutske vlasti razlikovali su se i po četrdeset puta. U jakutskom Ministarstvu za ekologiju pozivali su se na nedostatak financijskih sredstava za gašenje požara. U ovom je trenutku u proračunu Jakutije predviđeno svega šest rubalja i devedeset kopejki (0,09 dolara) za gašenje jednog hektara zahvaćenog požarom, premda u Rusiji u prosjeku u tu svrhu federalna vlada izdvaja 199 rubalja (2,6 dolara) po hektaru.

Očajni, stanovnici Jakutije samonicijativno su se počeli obraćati federalnom ministru za prirodne resurse i ekologiju Aleksandru Kozlovu na njegovom profilu na društvenoj mreži Instagram s molbom da poduzme nešto u Jakutiji koja "gori cijelo ljeto, a nitko za to ne mari". Na njegove objave na druge teme reagirano je s nekoliko tisuća komentara o požarima u Jakutiji. Ministar je odgovorio da je pročitao sve komentare, ali da je "zasad priroda jača".

"Koncentriramo u našoj republici slobodne snage za gašenje šumskih požara iz cijele zemlje. Pokušavamo stabilizirati situaciju, ali vatra zasad pobjeđuje. Pored toga, i prognoze požara za srpanj su loše."

Fotografije i videosnimke žitelja Jakutska

U republiku Jakutiju odletjeli su avioni-amfibije, gotovo tri tisuće ljudi koje je poslalo Ministarstvo za izvanredne situacije, vojni piloti i gotovo četiri tisuće tehničara. Zajedno s njima rade grupe dobrovoljaca, koje ne čini samo odraslo muško i žensko stanovništvo, nego, prema tvrdnjama očevidaca na društvenim mrežama, i tinejdžeri. U regiji je uveden režim izvanredne situacije.

"Vatre ima u takvom izobilju da je svaka likvidacija požara završavala njegovim prodorom na druga mjesta. I pored toga učinili smo sve što je u našoj moći. Spavali smo po nekoliko minuta, kada bismo uhvatili priliku. Na zemlji i u dimu, direktno s respiratorima. Nije bilo drugog načina. Oči su svima otekle od dima", naveo je jedan od članova grupe koja se samoorganizirala.

Stanovnici se bore protiv vatre s lopatama i ruksacima u koje stavljaju kante s vodom. Kopaju rovove, presjecajući vatru. Aktivisti na društvenim mrežama pišu: "Ovo je totalni užas. Ljudima se tope čizme. Lokalno stanovništvo samo gasi požar, udiše otrov, bore se protiv vatre kako im ne bi progutala kuće i sve što su u životu stekli, vodi se pravi rat."

Vatra na sve strane

Koordinator Saveza dobrovoljaca Rusije Dmitrij Kuprijanov, koji se u ovom trenutku nalazi u Jakutiji, potvrdio je: "Da, nedostaje oprema, kao i ljudi."

#saveyakutia



Там все ещё живут мои родители, моя родня. Они радовались дождю на днях, но даже он не помог.



"Tamo još uvijek žive moji roditelji i rođaci. Radovali su se kiši ovih dana, ali čak ni to nije pomoglo. Daj Bože da se taj užas završi do zime, a događa se svake godine, samo ne u ovom obimu. Ljudi u naseljima i selima jednostavno su odsječeni. Živo sra.e."

Gori, između ostalog, i nacionalni park "Lenski stupovi", koji se nalazi na UNESCO-ovoj listi svjetske kulturne baštine.

Zbog dima "gustog kao mlijeko" zatvoren je i aerodrom u Jakutsku. Iz istog razloga ograničeno je i kretanje brodova na rijeci Leni.

Po pisanju stranice IQAir, zagađenje zraka u Jakutsku je 136 puta veće od parametara koje je propisala Svjetska zdravstvena organizacija.