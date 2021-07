Nad naseljima na Kamčatki nadvili se vihori komaraca (VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

U naselju Ust-Kamčatsk na istočnoj obali poluotoka došlo je do najezde komaraca. Snimku na kojoj se vidi kako vihor komaraca nadlijeće naselje poslao je redakciji portala Kamčatka-Inform njihov čitatelj. Istu pojavu prijavila je novinarima i stanovnica naselja Olga Ključi.

Prema riječima autora snimke, stanovnika rajona Alekseja Ponomarjova, on se nekoliko stotina metara vozio automobilom "kroz zujeći oblak, teško razaznajući cestu" i nije otvarao prozore. "Ne mogu reći na kojoj su visini bili ti vihori, kao da su se pružali sve do oblaka. Bilo ih je mnogo, kako u naselju, tako i oko njega", rekao je on.

Ovakve najezde komaraca pojavljuju se svake godine na Kamčatki, premda je autor istaknuo da ove godine komaraca ima više nego obično. Entomologinja iz Kronockog državnog rezervata Ljudmila Lobkova objasnila je novinarima: "To nije ništa strašno, radi se o mužjacima komaraca koji ne nasrću na toplokrvne životinje i ljude, nego kruže oko jedne ili nekoliko ženki radi parenja." Koliko će pojava trajati ovisi o vremenskim uvjetima.

2020. godine radiotelevizija Amur objavila je da lokalno stanovništvo generalno bez panike reagira na "oblake" komaraca. Oni ljudima stvaraju neugodnosti, ali ne grizu.