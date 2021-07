Ruski MMA borac Mahačev o tome kako se promijenio Nurmagomedov

Russia Beyond Hrvatska

"On i ja smo se borili. Sada on više radi s utezima i zato je dobio na težini. On je i ranije uspostavljao snažnu kontrolu odozgo, a sada je još teže boriti se s njim", istaknuo je Mahačev.

Po riječima 29-godišnjeg sportaša, sada je Nurmagomedov težak između 87 i 90 kilograma. "U vrijeme priprema [za borbe] težina mu je bila 79-80 kg. Meni je pomalo opasno raditi s njim", rekao je Mahačev.

Mahačev je 15. srpnja izrazio želju da se bori protiv bivšeg UFC prvaka Rafaela dos Anjosa. Ruski se borac našalio kako je spreman pomoći 36-godišnjem Dos Anjosu "da ode u mirovinu".

Mahačev se bori u lakoj kategoriji. U UFC-u je odnio sedam pobjeda zaredom. Njegova borba protiv Brazilca Thiaga Moisésa bit će vodeći meč turnira UFC Fight Night. Ovaj je ruski borac u svojoj karijeri zabilježio ukupno 19 pobjeda i samo jedan poraz.