U Rusiji će se prvi put pojaviti brlozi za promatranje medvjeda u zimskom snu

Russia Beyond Hrvatska

Dpa/Global Look Press

Novosibirski zoološki vrt bit će prvi u Rusiji koji će napraviti 15 medvjeđih brloga u kojima će posjetitelji moći vidjeti medvjede dok spavaju u zimsko doba. To je objavio TASS, pozivajući se na izjavu direktora zoološkog vrta Andreja Šila.

"To će biti prvi put u Rusiji za ovako nešto. Tako da ćemo moći procijeniti mentalitet ljudi. Ako ljudi ne budu zimi budili medvjeda, to će funkcionirati. Ako nešto ne bude kako valja, brloge ćemo koristiti u znanstvene svrhe za suradnike zoološkog vrta", istaknuo je on.

Prema riječima Šila, rekonstrukcija i izgradnja novih ograđenih prostora za životinje bit će završena u listopadu-studenom. Malajski medvjedi, koji su u grad trebali stići 2021. godine, neće se pojaviti prije 2022.

Planirano je da se za svakog medvjeda naprave posebna zona i posebni uvjeti života. Tako će, na primjer, mrki medvjedi imati svoju parcelu s vodom i ribom, što znači da će im biti pružena okolina najsličnija prirodnom staništu.

U Novosibirskom zoološkom vrtu, jednom od najvećih u Rusiji, u prirodnim uvjetima živi preko 780 vrsta životinja. Od toga preko 120 vrsta spadaju u ugrožene.