Glasnogovornik Kremlja: Diskriminacija na temelju imuniteta bit će neizbježna

Prema riječima Dmitrija Peskova, ljudi koji se nisu cijepili predstavljat će "prijetnju za one oko sebe" i neće moći svugdje raditi.

Osobe bez imuniteta na koronavirus predstavljat će prijetnju za one oko sebe, zbog čega će određena diskriminacija biti neizbježna, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Stvarnost je takva da će sigurno doći do diskriminacije. Necijepljene osobe i one bez imuniteta neće moći svugdje raditi. To nije moguće. Predstavljale bi prijetnju svima oko sebe", naglasio je glasnogovornik Kremlja.

Jedan je od novinara skrenuo pažnju na moguću situaciju u kojoj osoba stječe imunitet nakon što se oporavila od koronavirusa, no svejedno podliježe ograničenjima zbog necijepljenja. "To zahtijeva vrlo pažljivo razmatranje", odgovorio je Peskov.

Nedavno je ruska pučka pravobraniteljica Tatjana Moskaljkova rekla da je primila brojne pozive zbog diskriminacije građana koji su odlučili ne cijepiti se. Moskaljkova je promicanje kampanje cijepljenja ograničavanjem prava nazvala "nepravedim".