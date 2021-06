Njemačko izaslanstvo u posjetu Krimu: "Najljepši most u Europi!"

Global Look Press

Šef njemačkog izaslanstva Viktor Trippel nije krio svoje oduševljenje ruskim građevinskim pothvatom, veličanstvenim mostom preko Kerčanskog tjesnaca, kao i federalnom autocestom "Tavrida", koja do njega vodi.

Dvadesetpeteročlano njemačko izaslanstvo posjetilo je Krim krajem svibnja. Posjet se odvio u okviru diplomatskog projekta pod nazivom "Mirni Krim vlastitim očima. Krimska stvarnost bez europskih spekulacija".

"U svom sam životu dva puta sudjelovao u gradnji mostova. Iako puno putujem po Europskoj uniji, mogu slobodno reći da ovako fascinantnu građevinu kakav je Krimski most nikada ranije nisam vidio. Riječ je o ozbiljnoj, masivnoj, čvrstoj građevini. Most je vrlo lijep i kvalitetno napravljen. Uopće nemate osjećaj da se vozite preko mosta, nego se čini kao da je jednostavno riječ o nastavku krimske autoceste", rekao je Trippel, prenosi novinska agencija RIA Novosti.

Šef njemačkog izaslanstva istaknuo je da je vrlo komforno došao od Simferopolja do Krimskog mosta autocestom "Tavrida".

Ipak, nešto mu nije bilo najjasnije - ograničenje brzine. "Po ovakvim cestama u Njemačkoj ne ide se ovako malom brzinom", istaknuo je Trippel.

"Krimski most" spojio je poluotok Krim i Krasnodarski kraj. Dugačak 19 kilometara, postao je najveći most ne samo u Rusiji, nego i u Europi. Cestovna dionica svečano je otvorena 15. svibnja 2018. godine, a prvi putnički automobili i autobusi most su prešli sutradan.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin pustio je u promet željeznički most u prosincu 2019. godine, putujući u kabini strojovođe od Kerča ka Tamanju. Prvi vlakovi ka poluotoku iz ostatka Rusije krenuli su krajem 2019. godine.