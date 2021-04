Kako proći 7 koraka do ruske putovnice ako ste u braku s državljaninom Rusije?

Da bi postali ruski državljani, stranci moraju uložiti mnogo vremena i napora. Za mnoge to ostaje nedostižan san. Međutim, realna se mogućnost pojavljuje za one koji su u Rusiji pronašli ljubav. Ovo su koraci koje trebate proći u ovom kompliciranom procesu ako ste se udali za Rusa ili oženili Ruskinjom.

1. Bar ste tri godine u braku

Sergej Naumov/EyeEm/Getty Images Sergej Naumov/EyeEm/Getty Images

Tri godine trebaju proći od sklapanja braka prije nego što bračni partner ruskog državljanina može zatražiti rusku putovnicu. Ako ste u braku kraće od tri godine, ne možete samo na temelju braka tražiti rusko državljanstvo.

2. Živite u Rusiji

Westend61/Getty Images Westend61/Getty Images

U vrijeme podnošenja zahtjeva bračni par mora imati stalno prebivalište u Rusiji. "Važno je istaknuti da stalno prebivalište u Rusiji znači da osoba izvan Rusije boravi najviše tri mjeseca godišnje. To znači da svake kalendarske godine stranac koji je u braku s ruskim državljaninom mora najmanje devet mjeseci i jedan dan provesti u Rusiji", objašnjava Jekaterina Osipova, direktorica odjela za pravnu pomoć na Baltičkom federalnom sveučilištu "Immanuel Kant". Pečat u vašoj putovnici koji stavlja migracijska služba pokazuje vaš pravni status kao građanina sa stalnim prebivalištem u Rusiji. Da biste ga dobili, trebate se prijaviti za dozvolu za privremeni boravak (vidi točku 3).

3. Tražite dozvolu za privremeni boravak

Varvara Gertje/Sputnik Varvara Gertje/Sputnik

Ako legalno boravite u Rusiji i u braku ste s ruskim državljaninom, morate se prijaviti za dozvolu za privremeni boravak koju Rusi nazivaju "VNŽ".

Obratite pažnju na to da ne može svatko dobiti privremeni boravak, ali oni koji su u braku s ruskim državljanima imaju na to pravo. S obzirom na to da popunjavanje obrasca zahtijeva mnogo strpljenja i znanja, zapravo je nemoguće to uraditi bez pomoći pravnog savjetnika koji će vam omogućiti da se snađete u ruskim migracijskim propisima.

Kada su formular i dodatna papirologija spremni, predajte ih lokalnoj jedinici Migracijske službe pri ruskom Ministarstvu unutarnjih poslova. Adresa konkretnog ureda mora odgovarati vašem mjestu registriranog boravišta. Zato se konzultirajte s pravnim savjetnikom o tome gdje da podnesete svoju prijavu.

4. Pričekajte dozvolu za privremeni boravak

FTiare/Getty Images FTiare/Getty Images

U slučaju da su podneseni dokumenti ispravni, vlasti će vam izdati dozvolu za privremeni boravak i staviti odgovarajući pečat u vašu putovnicu. Ovaj proces obično traje od dva do šest mjeseci, ovisno o osobnim okolnostima i regiji u kojoj se podnosi prijava.

5. Prijavite vlastima u kojoj regiji živite

Sergej Vedjaškin/Moskva Agency Sergej Vedjaškin/Moskva Agency

Važno je istaknuti da nakon se dobivanja dozvole za privremeni boravak građanin mora prijaviti migracijskim vlastima i stanovati samo na adresi koju navede prilikom prijave. Građani koji dobiju dozvolu za privremeni boravak moraju živjeti i raditi samo u regiji za koju su dobili dozvolu.

Jednom godišnje osoba mora podnijeti pismenu obavijest i potvrdu o prihodima lokalnim migracijskim vlastima kako bi dokazala da i dalje ima stalno prebivalište u regiji. Napominjemo još jednom da bi angažiranje pravnog savjetnika znatno olakšalo ovaj proces.

6. Prijavite se za stalni boravak

Sergej Kiselev/Moskva Agency Sergej Kiselev/Moskva Agency

Sljedeći korak za stranog državljanina koji dobije dozvolu privremenog boravka na temelju toga što je u braku s ruskim državljaninom je da se prijavi za stalni boravak ili VNŽ (Vid na žiteljstvo). Treba proći najmanje šest mjeseci kako bi osoba imala pravo to učiniti.

S obzirom na to da je proces dobivanja prava na stalni boravak još složeniji od prethodnog dobivanja dozvole za privremeni boravak, u najboljem interesu osobe je da konzultira pravnog savjetnika.

Opet, vlastima je potrebno u prosjeku šest mjeseci da donesu odluku o tome. Zato vaša dozvola za privremeni boravak mora biti važeća najmanje još šest mjeseci kada podnosite zahtjev za stalni boravak.

7. Prijavite se za državljanstvo

Sergej Vedjaškin/Moskva Agency Sergej Vedjaškin/Moskva Agency

Kada je vaša dozvola za stalni boravak gotova, konačno se možete prijaviti za rusko državljanstvo. Prijava se podnosi u istoj regiji (a možda u istom uredu) gdje je osoba bila prilikom prijave za privremeni i stalni boravak.

Pa ipak, kako ne biste nešto zabrljali u posljednjoj fazi ovog kompliciranog birokratskog procesa, obavezno angažirajte pravnog savjetnika. Bilo bi idealno da to bude ista osoba koja vam je pomogla da dobijete privremeno mjesto boravka i pravo na stalni boravak.