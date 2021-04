Kako Putin održava dobru tjelesnu kondiciju i zdravlje

Russia Beyond Hrvatska

Dijeta, čaj s medom i masaža. I to nije sve. Predsjednik Vladimir Putin primjenjuje još štošta u očuvanju zdravlja.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin u bijelom kimonu za istočnjačke borilačke vještine i crnim pojasom trči po dvorani s visoko podignutim koljenima, okružen desecima mladih džudaša. Na sljedećoj snimci on ih sigurnim pokretom baca preko ramena na tatami, jednog za drugim.

YouTube

Na taj je način 14. veljače 2019. godine održan posljednji pokazni trening Vladimira Putina u sportskom centru "Jug sport" u Sočiju. Sport je ruski predsjednik oduvijek volio, a po riječima njegovog glasnogovornika Dmitrija Peskova, on i dalje po sat i pol vremena dnevno provodi u dvorani za vježbanje.

Reuters Reuters

"Predsjednik pliva svakodnevno, po kilometar. Naravno, događa se da je na putu i da to nije ostvarivo. Pored toga, bavi se i hokejom i drugim sportovima, kao što su, recimo, borilačke vještine", rekao je Peskov u intervjuu za list Argumenti i fakti početkom 2019. godine.

Reuters Reuters

A kako izgledaju predsjednikovi treninzi, Putin je zajedno s bivšim premijerom Dmitrijem Medvedevom pokazao 2015. godine, ponovo u Sočiju, kada su u sivim trenirkama i majicama na spravama u teretani radili vježbe za jačanje mišića ruku i nogu i odmah nakon toga radili roštilj.

YouTube

Osim toga, predsjednik se bavi i jahanjem, skija i splavari na rijekama, navodi se na stranici Kremlja.

U veljači 2020. godine, uoči pandemije novog koronavirusa u Rusiji, Putin je rekao da se ključna tajna za održavanje dobre tjelesne forme nalazi u kretanju.

Reuters Reuters

"Smatram da treba manje jesti i više se kretati. Važno je u svemu imati dobru mjeru, u ograničenjima, i u aktivnosti...", rekao je predsjednik.

Toplo-hladne kupke i masaža

Ruski predsjednik redovno primjenjuje još jedan svakodnevni ritual - toplo-hladne kupke, o čemu je govorio krajem prošlog mjeseca.

Reuters Reuters

"Gotovo svakodnevno to koristim, toplo-hladne kupke. Ako nemam na raspolaganju kadu, tuširam se naizmjenično toplom i hladnom vodom, i to svakako preporučujem. Vrlo jednostavno, a vrlo djelotvorno, po mom mišljenju jača imunitet", rekao je Putin u intervjuu za kanal Rusija 1.

Kako je naglasio, uopće nije komplicirano, sve što treba uraditi je "uključiti-isključiti, topla-hladna voda".

Sergej Gunjejev/Sputnik Sergej Gunjejev/Sputnik

"U isto vrijeme 2013. godine, predsejdnik je u liječenju prehlade prednost davao narodnim lijekovima", rekao je rukovoditelj Glavne medicinske uprave, zaslužni liječnik RF Sergej Mironov.

"Vladimir Vladimirovič je skeptičan prema lijekovima, čak i kada su u pitanju najobičnije tablete protiv prehlade. Prednost daje narodnim lijekovima, čaju s medom, parnoj kupelji i masažama", objasnio je Mironov.

Pravilna prehrana

Na satu je dvadeset minuta poslije ponoći, Putin zajedno s novinarom ruske televizijske stanice NTV slatko jede kašu sa sirom, a na stolu se nalazi čaša sa sivim prepeličjim jajima. Kako je objasnio, ujutro prvo ide na tuširanje, zatim radi, potpisuje urgentne dokumente i tek nakon toga odlazi u teretanu i kuhinju.

Reuters Reuters

Tako je 2012. predsjednik pokazao što doručkuje i pred novinarima otvorio hladnjak u kojem su bili mlijeko, kefir, sok i kečap.

Sam predsjednik kaže da nije izbirljiv u jelu, da je ravnodušan prema slatkišima, osim sladoleda, i da samo na putovanjima sa zadovoljstvom kuša lokalnu kuhinju.

Aleksej Družinin/Sputnik Aleksej Družinin/Sputnik

"Nemam nekih posebnih prohtjeva. Volim povrće, rajčicu, krastavce, salatu. Ujutro jedem kašu, sir, med. Ako mogu birati između mesa i ribe, uvijek sam za ribu, a od mesa volim janjetinu. Odavno sam navikao piti zeleni čaj", prenijela je 2019. godine Putinove riječi stranica televizijske stanice Cargrad.

"Sva hrana koja se iznosi pred Putina prolazi pažljivu kontrolu u laboratoriju, a jela se pripremaju u specijalnoj kuhinji Federalne službe sigurnosti ili u prisustvu sanitarnog liječnika", rekao je u svibnju prošle godine u intervjuu za novinsku agenciju RIA Novosti bivši generalni direktor prehrambenog kombinata "Kremljovski" i predsjednik Federacije restoratera i hotelijera Rusije Igor Buharov.

Sergej Gunjejev/Sputnik Sergej Gunjejev/Sputnik

"Iako hrana koja dolazi ima certifikat, ona se ipak šalje u laboratorij FSO-a na kontrolu. Jednom se ispostavilo da je odbijena, pa je trebalo nešto brzo promijeniti u hodu", rekao je Buharov.

Čisti zrak i dezinfekcija

Reuters Reuters

Još su 2016. godine novinari na jednoj od fotografija sa sastanka Putina s ministrom obrane Rusije Sergejem Šojguom primijetili neobičan uređaj, kako se ispostavilo pročišćivač zraka ruske proizvodnje "Dezar 7". U uređaj su ugrađene ultraljubičaste lampe zahvaljujući čijem zračenju se u predsjedničkom kabinetu u Kremlju uništavaju bakterije, virusi, gljivice i drugi mikroorganizmi. Poslije objavljivanja Putinove fotografije s "Dezarom" u pozadini, prodaja aparata je porasla, a 2020. godine kupile su ga moskovske škole kako bi se zaštitile od koronavirusa.

Mihail Klimentjev/Sputnik Mihail Klimentjev/Sputnik

Putin je o čistom zraku vodio računa i u 2020., godini koronavirusa. U lipnju je u predsjedničkoj rezidenciji u Novo-Ogarjovu postavljen dezinfekcijski tunel proizveden u Penzenskoj oblasti.

Predviđeno je da kroz tunel prolaze svi zaposlenici u rezidenciji, a na svakog se raspršivao veliki oblak otopine. Rukovoditeljica kompanije proizvođača "Motorne tehnologije" Olga Izranova rekla je da je prilikom ulaska u tunel bolje zatvoriti oči i ne disati.

mizotty/Youtube mizotty/Youtube

"Ali i ako se udahne ili se otvore oči, sluznica se ne iritira i nema posljedica po zdravlje, još manje odjeću i naočale. To nije vlaga, nego zapravo oblak", rekla je Izranova.

Planirana cijepljenja

U cilju održavanja imuniteta Putin tijekom godine prima čitav kompleks cjepiva, među kojima je cjepivo protiv gripe i pneumokoka, rekao je početkom ove godine Dmitrij Peskov.

"Predsjednik ima, da ga ne ureknem, odlično zdravlje, a cjepiva prima upravo zato da bi sačuvao to odlično zdravlje", rekao je Peskov.

Cjepivo protiv virusa koji izaziva zaraznu bolest COVID-19 primio je 23. ožujka ove godine. Nakon toga je osjetio manju slabost, da bi se njegovo zdravstveno stanje uskoro normaliziralo.

"Prvih oko pet sati stvarno ništa, a onda, kada sam nekako podigao lijevu ruku u koju sam primio cjepivo, osjetio sam, ne, nije to bila bol, nego neku vrstu nelagodnosti. Prije nego što sam pošao na spavanje, za svaki sam slučaj stavio na noćni ormarić toplomjer. Kada sam se jutro poslije cijepljenja probudio, činilo mi se da me malo lomi... Uzeo sam toplomjer, izmjerio temperaturu i vidio da je u redu. Međutim, sutradan kada sam ponovo izmjerio temperaturu i shvatio da je normalna, nisam sebi mogao uskratiti to zadovoljstvo i preskočiiti toplo-hladne kupke", rekao je Putin.