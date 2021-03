Putin dao savjet za jačanje imuniteta

Russia Beyond Hrvatska

Kremlin Pool/Global Look Press

Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da, kada nije u mogućnosti koristiti toplo-hladne kupke, što inače čini gotovo svakodnevno, obavezno pribjegne naizmjeničnom tuširanju toplom i hladnom vodom, jer smatra da je to vrlo korisno za imunitet.

Predsjednik RF protekl se tjedan cijepio ruskim cjepivom protiv koronavirusa, ali nije rečeno kojim točno od tri postojeća. Po riječima glasnogovornika šefa ruske države Dmitrija Peskova, Putin je primio prvu dozu cjepiva, dobro se osjeća, a druga ga očekuje za tri tjedna.

"Gotovo svakodnevno to radim. Ako nema mogućnosti, onda se tuširam naizmjenično toplom i hladnom vodom, i usput, preporučujem to. To je vrlo jednostavan, ali i vrlo djelotvoran postupak, koji po mom mišljenju jača imunitet", rekao je predsjednik na televizijskoj stanici Rusija 1, govoreći o svojoj navici korištenja toplo-hladnih kupki.

Kako je rekao, uopće nije komplicirano, "samo prebaciš, topla-hladna voda“.