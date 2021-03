Bjeloglavi sup u Moskovskom zoološkom vrtu progutao rukavicu posjetitelja i uginuo

"Bjeloglavi sup kod nas je živio od 1994. godine. Bio je to izrazito lijepi mužjak ponosne glave, širokih krila, blistavog okovratnika. To se moglo posebno primijetiti prilikom svakodnevnog izlaganja glave i vrata suncu nakon kupanja poslije obroka. Bjeloglavi supovi mogu živjeti i do 40 godina. Dakle, naš je junak od 27 godina bio na vrhuncu forme. Njegov je život grubo prekinut. U večernjim satima 13. ožujka veterinari su primili poziv - čuvari su ustanovili da je strvinar pomalo trom. Odmah su ga odnijeli veterinarima. Četiri su se veterinara borila za njegov život čitav dan. Strvinar je, nažalost, uginuo", navodi se u priopćenju, prenose ruski mediji.

U crijevima nesretnog bjeloglavog supa pronađena je rukavica posjetitelja. "Njegova je smrt rezultat hira posjetitelja koji je iz dosade odlučio zafrkavati pticu. Ovo je prvi slučaj u našoj dokumentiranoj povijesti da je bjeloglavi sup umro na tako monstruozan način. Nema se tu više što za dodati", priopćili su iz Moskovskog zoološkog vrta.