"Ja sam stranac i cijepio sam se s ruskim cjepivom Sputnik V"

Masovno cijepljenje protiv koronavirusa u Rusiji je počelo u siječnju 2021. godine. To znači da će se svi stariji od 18 godina moći cijepiti bez obzira na to čime se bave. Očekuje se da će za godinu dana 60% stanovništva biti procijepljeno.



U isto vrijeme, krajem siječnja, direktorica Federalne inspekcije za zaštitu prava potrošača i dobrobit čovjeka "Rospotrebnadzor", Ana Popova je izjavila da stranci koji žive u Rusiji neće dobijati cjepivo. "Danas je naš najvažniji zadatak da obuhvatimo maksimalni broj ruskih građana koji žive u Ruskoj Federaciji. <...> Ipak moraju postojati prioriteti, mi smo ih utvrdili na razini države i njima se rukovodimo", rekla je.



Pa ipak, u praksi stranci mogu dobiti rusko cjepivo "Sputnik V". Čak nije neophodno ni da žive u Rusiji.

Besplatno cjepivo i sladoled

Glavna robna kuća u zemlji GUM na Crvenom trgu, petak je, oko pet sati popodne. Po tržnom centru su postavljene obavijesti o cijepljenju, a preko zvučnika se također periodično mogu čuti informacije o toj mogućnosti.

Kiril Zikov/Moskva agency Kiril Zikov/Moskva agency

Sredinom siječnja u svim vijestima je javljeno da se na tom mjestu rusko cjepivo može primiti bez zakazivanja i besplatno. Prilikom cijepljenja na poklon se dobija i sladoled marke robne kuće, također besplatno.



"Od ujutro, od 10 do 12 sati, formiraju se redovi, a navečer nema skoro nikoga", kažu suradnici punkta za cijepljenje. Punkt se nalazi u jednom od prodajnih prostora. Tu su mala staklena vrata, dva čovjeka na registraciji, osvijetljen hol, ležaj i vješalica za odjeću. Proces traje nekoliko minuta: čovjek ispunjava anketu, ostavlja kontakt podatke i odlazi u ambulantu. Od dokumenata su mu potrebni samo osobna iskaznica i polica besplatnog medicinskog osiguranja. Ako osoba nema navedeno, onda mu je dovoljna osobna iskaznica ili putovnica bilo koje zemlje.



Nikolas Iljin, rodom iz Francuske, došao je u GUM na cijepljenje, pri čemu je kod sebe imao samo inozemnu putovnicu: "Nisam čekao u redu i samo troje ljudi je bilo ispred mene. U sobi nisam vidio druge strance."



"Nije ih iznenadilo što živim van Rusije i ništa nisu rekli o strancima. Liječnik je pregledao pismeni upitnik koji sam popunio, pitao me zašto nosim štap i lupio pečat. Svi su bili ljubazni, prijateljski nastrojeni, a prostorije su bile besprijekorno čiste."



"Poslije cijepljenja sam dobio potvrdu s pečatom i sladoled kao poklon. I s obzirom da sam na Facebooku ponosno objavio svoj poduhvat, nekoliko prijatelja iz inozemstva me je pitalo je li moguće primiti "Sputnik V" u Rusiji i kako to funkcionira. Rekao sam im da je postupak vrlo jednostavan i da sam osobno to napravio kako bih izbjegao mjesece čekanja dok ne dođem na red u mjestu gdje živim u Frankfurtu na Majni."

Kiril Zikov/Moskva agency Kiril Zikov/Moskva agency

Luigi Minari je iz Italije u Moskvu stigao 13. veljače na osnovu privatne vize. Također je svratio u GUM, pokazao svoju talijansku putovnicu i poslije kratke ankete o stanju zdravlja dobio cjepivo. "Sljedeći put mi je zakazano 13. ožujka. Dosad je moje iskustvo vrlo pozitivno. Mada živim u Italiji i imam mogućnost izabrati drugo cjepivo, izabrao sam "Sputnik", jer je ovo cjepivo napravljeno uz korištenje starih istraživanja o drugim cjepivima i totalno je sigurno. Tako da rizik od pratećih pojava ili budućih problema nije velik. Osim toga: vaša tehnologija je (barem za mene) sigurnija nego kod drugih cjepiva, jer ne utječe direktno na RNK. Poslije prve doze nisam imao nikakve posljedice i dobro se osjećam."



Ali postoje i neki detalji: kada se cjepivo primi na ovaj način, ne dobijate QR-kod, neophodan za međunarodna putovanja.

"Noću sam se probudio s visokom temperaturom"

"Ako mislite da možete otići u GUM i primiti cjepivo i misliti da ćete dobiti potvrdu za međunarodna putovanja, znajte da to nije moguće. Jer službeno ne postojite u sustavu i samo poliklinike imaju pristup elektronskom registru Ministarstva zdravlja", rekao je poduzetnik Joshua Levi koji posjeduje britansku putovnicu.

Joshua Levi Joshua Levi

Kako biste mogli otići u rusku državnu polikliniku, morate imati policu obaveznog zdravstvenog osiguranja, a da biste nju dobili potrebno je da imate radnu vizu ili prebivalište u Rusiji.



"Također, za međunarodna putovanja vam je potrebno da dobijete ovjeren engleski prijevod i pečat Ministarstva pravosuđa. To rijetko tko zna", kaže Joshua, koji se cijepio u poliklinici.



"Ja sam jedan od rijetkih stranaca koji su dobili QR-kod cjepiva. Znam da službeno ništa o tome nije objavljeno, ali ovo je Rusija i ovdje je sve moguće. Prvi tjedan u prosincu sam svratio u lokalnu polikliniku i tražio da mi daju cjepivo, jer sam nastavnik engleskog jezika i radim s malom djecom, tako da automatski imam pravo na to. Na šalteru su me poslali u kabinet liječnika na konzultacije", prisjeća se.

Joshua Levi Joshua Levi

Liječnik mu je postavio pitanja o bolestima koje je nedavno preležao, o problemima sa dišnim putevima i alergijama. "Odgovorio sam da ništa od toga nemam. Zatim su mi zakazali datum primanja prve doze."



Cijepljenje se provodi u grupama po 5 ljudi, s obzirom da svaka bočica ima 5 doza koje se moraju potrošiti odmah nakon otvaranja. "Zato je tamo već bilo četvero ljudi kada sam došao. Cjepivo sam primio u rame. Nije bilo bolno. Nekoliko minuta i gotovo. Uzgred, ranije sam već prebolio koronavirus."



"Cjepivo počinje djelovati 12-14 sati kasnije. Noću sam se probudio s visokom temperaturom, ali to je bilo očekivano. Odmah sam uzeo paracetamol i temperatura je pala. Tokom dana sam imao simptome nalik na koronavirus: uglavnom klonulost, veliku slabost, lomljenje u tijelu i nedostatak energije. Međutim, sljedećeg dana simptomi su nestali i život se vratio u normalan tok."



Tri tjedna kasnije Joshua je primio drugu dozu cjepiva, kada se u organizam ubrizgava drugi virusni vektor za izazivanje imunog odgovora: "Kod mene je reakcija na drugu dozu bila jača nego na prvu. Simptomi su bili isti, ali znatno intenzivniji. Ipak, trećeg dana se sve smirilo i vratio sam se normalnom životu."

Joshua Levi Joshua Levi

"Neki ljudi u Rusiji kažu da poslije cijepljenja dva mjeseca ne treba piti alkohol"

Damien Remi iz Francuske također se cijepio u državnoj poliklinici. "Puno sam razmišljao o cijepljenju. S obzirom da ovdje radim kao učitelj i da imam problem s imunitetom bio sam dosta zabrinut da se ne inficiram. Većinu satova sam od ožujka 2020. godine držao preko interneta, ali to je vrlo nezgodno, a osim toga, nije najbolje za učenike."



"Zato sam pitao oca jednog mog učenika koji je doktor i on mi je rekao da dođem u njegovu kliniku. Otišao sam kod virologa koji me je pregledao, tražio da napravim neke analize, a kada su rezultati bili gotovi, zakazao mi je cijepljenje. Pokušao sam i sam sebi zakazait, ali sam morao ili previše dugo čekati ili su mi tražili previše dokumentacije koju tada nisam imao", kaže Damien.

Kiril Zikov/Moskva agency Kiril Zikov/Moskva agency

U poliklinici su mu na ruskom ljubazno objasnili što će se događati i kakve formulare treba popuniti. "Čekao sam vrlo kratko, iako je tu uvijek bilo 5-10 ljudi koji su čekali sa mnom.ʺ



Poslije prve doze Damien je tokom 24 sata imao povišenu temperaturu i osjećaj velikog umora, a zatim je sve prošlo. Poslije druge doze efekt je bio sličan, ali puno slabiji. Tokom mjesec i po dana on također nije pio alkohol. "Neki ljudi u Rusiji kažu da 2 mjeseca ne treba piti alkohol, a drugi tvrde da ga treba izbjegavati 2 dana prije i 2 dana poslije cijepljenja. Nisam točno znao kada ću primiti cjepivo, pa oko mjesec i po dana nisam konzumirao alkohol."



"Neki ljudi u Francuskoj mi zapravo zavide, jer tamo to traje vrlo dugo, a još uvijek su pod brojnim restrikcijama. Osim toga, plaše se da se ne zaraze."