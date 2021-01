Rusi stavljaju snijeg u plamen da bi dokazali da nije pravi?! (VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

Novi je izazov preplavio ruske društvene mreže: ljudi stavljaju grude snijega u plamen i čude se zašto se ne topi, pa izvlače zaključak da je napravljen od plastike. Međutim, to je samo stvar fizike.

Snježni je izazov počeo na jugu Rusije u Krasnodarskom kraju. Snijeg tu nije uobičajena pojava i obično se vrlo brzo topi. Ove je godine zima u Rusiji hladnija nego prethodnih godina i neki su tamošnji stanovnici odlučili saznati zašto se snijeg u njihovom kraju ne topi.

Ova snimka, objavljena 12. siječnja na računu "Tipični Krasnodar" na Instagramu, prikazuje čovjeka koji u svom dvorištu uzima grudu snijega, a zatim je stavlja iznad plamena let lampe. Drži je prilično dugo, oko 40 sekundi, ali snijeg se ne topi, samo pucketa. "Što bi se trebalo dogoditi sa snijegom? Trebao bi se topiti", kaže on i dodaje da je to vjerojatno zbog kemikalija u snijegu.

Ova je snimka odmah sakupila mnogo pregleda. I drugi stanovnici regije pokušali su staviti snijeg u plamen. "To nije šala. Dimi se, ali nijedna mi kap ne ostaje u ruci, stvarno kao da je od plastike", komentira stanovnik Krasnodara ovaj eksperiment.

Nevjerojatna fizička karakteristika snijega privukla je pažnju i stanovnika susjedne Rostovske oblasti. "Vidjeli smo snimku iz Krasnodara na kojoj se njihov snijeg ne topi i odlučili provjeriti", napisala je jedna dama. "Smrdi kao da gori plastična boca. Svaka čast za kemijska ispitivanja."

Snježni je izazov ponovljen u Volgogradu, također na jugu Rusije. "Nakon što sam pogledala snimke iz Krasnodara i Rostova i vidjela da je njihov snijeg plastičan, odlučila sam izvesti isti eksperiment u Volgogradu", kaže žena koja pravi grudu i pali je. "Da, stvarno. Snijeg se ne topi, čak i ne kapa, topi se kao obična plastična boca." Miris se također nije svidio stanovnicima oblasti i žena zaključuje da i oni imaju "plastični snijeg".

Zapravo, eksperiment je vrlo jednostavno objasniti. Gruda je kompresirani snijeg koji ima visoku toplinsku vodljivost. Nijedna kap neće pasti s nje sve dok čitava gruda ne dostigne temperaturu taljenja. Zato se stječe dojam da se snijeg ne topi. Čađa i miris plastike pojavljuju se zbog plinova iz let lampe. "Ako ste slabo učili fiziku u školi, život će vam uvijek biti čaroban!" Tako su drugi Rusi reagirali na snimku.