Dejan Lovren o potresima, koronavirusu i ograničenju broja stranih igrača

O potresu

SE: Kako ste proveli odmor?

DL: Prvi put u 15 godina zimi nisam nigdje išao. Bio sam samo kod kuće, zbog potresa u Hrvatskoj. Smatrao sam da moram ostati i pomoći svojim zemljacima, jer su mnoge kuće uništene - mislim da je dom izgubilo 30-40 tisuća ljudi. To je velika brojka. I tako sam bio kod kuće, u svom hotelu - čistio sam, radio kao konobar i dijelio hranu potrebitima. Pridružili su mi se otac, stric, kao i nekoliko volontera.

SE: Koliko obitelji trenutno živi u hotelu?

DL: Četiri.

SE: Koliko ćete im dugo pomagati?

DL: To ovisi o mnogo toga. No zamolili smo ih da do ožujka-travnja nađu drugi smještaj, jer hotel treba pripremiti za sezonu.

SE: Zašto pomažete vi, fizička osoba? Što rade vlasti?

DL: I vlasti pomažu stradalima. No i obični ljudi u Hrvatskoj pomažu jedni drugima. I meni su nudili pomoć - pitali su treba li osigurati hranu onima koji žive u hotelu. Uzajamna pomoć je sjajna stvar.

SE: Gdje ste se nalazili za vrijeme potresa?

DL: Bio sam s ocem i sinom u automobilu. U jednom je trenutku tata rekao da se nešto dogodilo s automobilom. Ja nisam ništa primijetio. Ubrzo su me bombardirali deseci poruka sa sadržajem: "Jesi li dobro?", "Je li sve u redu?" Tek sam kasnije saznao da je zemlju pogodio potres jačine 6,2 po Richteru. U trenutku udara supruga i kći bile su kod kuće, uplašile su se. U Zagrebu su, kako mi je ispričala, svi počeli panično napuštati stanove, sjedati u automobile i odlaziti. Ja sam bio izvan grada i nisam se mogao vratiti kući, jer su sve ceste bile blokirane. Trebala su mi dva sata da se vratim, iako sam od kuće bio udaljen samo 20 minuta vožnje.

SE: Jeste li ranije doživjeli nešto slično? DL: Nikad u životu. Ovo je nešto novo za sve nas. Puno je strašnije od koronavirusa. Svi su se već naviknuli na koronavirus - paziš na sebe, nosiš masku. A potres se dogodio iznenada, tako nešto ne očekuješ. Nakon prosinačke utakmice sa "Spartakom" vratio sam se u Zagreb i drugi dan osjetio prvi potres u 4 sata ujutro. Probudio sam se, sjećam se da mi je srce jako kucalo. Supruga me zamolila da provjerim kako su djeca, spavala su. Par dana kasnije Hrvatsku je već zatresao taj veliki potres. Šale na njemačkom s Timoščukom SE: Prijeđimo na nogomet. Jeste li za vrijeme odmora od trenerskog osoblja dobili individualni plan? DL: Ne, jer već znam što mi je činiti. Profesionalac sam. Možda je netko i dobio zadatke, ali ne i ja. SE: Kako napreduje učenje ruskog jezika? DL: Razumijem puno toga - 60-70 posto. No ovdje imam i prevoditelja... Znate ga - zove se Anatolij Timoščuk. Stalno mi na njemački prevodi treninge, a ja ga molim da to ne radi, jer želim čuti glavnog trenera, to mi olakšava učenje ruskog jezika. Nadam se da ću ga sljedeće sezone tečno govoriti. SE: Vi i Timoščuk vrlo živo komunicirate i izvan terena i tijekom treninga. O čemu? DL: Uglavnom se šalimo na različite teme. Na primjer, znam mu dobaciti dugu loptu da vidimo tehniku ​​primanja lopte. Naravno, ona se odbija od njega, a ja mu dovikujem: "To ti je bavarska tehnika!" On je baš drvo, ha ha!

"Više ja nedostajem 'Liverpoolu', nego što 'Liverpool' nedostaje meni" SE: Ove sezone "Liverpool" ima ozbiljnih problema sa sredinom obrane. U utakmici protiv "Manchester Uniteda" tamo su se nalazili veznjaci - Fabinho i Henderson. Je li vam žao što ste otišli? Sad biste definitivno imali prostora za igru. DL: Nije mi žao. Moja je odluka o odlasku na ljeto bila jasna i ne želim se osvrtati. Prošle sam sezone bio razočaran zbog toga što nisam igrao. Mislim da ja više nedostajem "Liverpoolu", nego što on nedostaje meni. Jürgen Klopp to zna, jer smo ostali u komunikaciji. Nedavno mi je poslao poruku u kojoj je napisao da im nedostajem.

"Zenit" u Premier ligi? Na sredini tablice SE: Što mislite o rezultatu utakmice "Liverpool" - "Manchester United" bez golova? DL: Prije utakmice sam rekao Timu da će rezultat biti 0:0. "Liverpool" u nekoliko zadnjih susreta nije bio sav svoj, a znam da "United" ima dobru obranu. SE: To i nije najbolji rezultat za "Liverpool"? DL: Bolje 0:0, nego 1:0 za "Manchester United".

Hrvatski nogometaši

SE: Kako ojačati Premier ligu Rusije? DL: Jedan je od najvećih problema ograničenje broja stranih igrača. Nisu nalaze se svi visokokvalitetni nogometaši u jednoj zemlji, ima ih i izvan nje. U Hrvatskoj ima mnogo vrhunskih sportaša, no svaka liga treba i ljude iz inozemstva. Kako je zemlja od četiri milijuna stanovnika porazila Rusiju na Svjetskom prvenstvu i došla do finala? Teško mi je to objasniti. Ne želim reći da u vašoj zemlji nema talenata. To nije slučaj. SE: Zagrebački "Dinamo" tradicionalno ima puno stranih igrača, no klub svoje igrače uvijek prodaje u inozemstvo po visokoj cijeni. DL: Riječ je o talentima, o Dinamovoj školi. No teško mi je shvatiti zašto je baš toliko igrača od tamo. Moguće je da je to vezano za činjenicu da smo prošli rat te smo se navikli cijelo vrijeme boriti za nešto. Prije 200 godina Napoleon je rekao: "Da je u mojoj vojsci bilo Hrvata, osvojio bih cijeli svijet." Uvijek smo biti borbeni. Možda nam je to u krvi. SE: Znate li zašto je Premier liga Rusije uvela ograničenje? DL: Ne. Da sam ja na čelu lige, htio bih da ona teži ulasku u top 5, zar ne?

Hrvatska i Rusija na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2022.

SE: Hrvatska i Rusija završile su u istoj kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo 2022...

DL: ... Znao sam da ćemo dobiti Rusiju! Pošteno. Usput, jeste li primijetili zastave u grupi? Sve su slavenske! Jednostavno nevjerojatno. Drago mi je što ću igrati protiv svojih suigrača. Mislim da je ovo dobra grupa za vašu reprezentaciju, iako je zahtjevna. Mislim da smo mi na papiru favoriti i da bismo to trebali pokazati na terenu.

Cijepljenje nogometaša

SE: Što mislite o ideji totalnog cijepljenja igrača?

DL: To je normalna stvar, jer se mnogi još nisu zarazili koronavirusom. Ako cijepljenje pomogne i ako je, što je još važnije, sigurno, onda sam spreman cijepiti se. Ali ne mislim da će igrače prisiljavati na to. To bi jednostavno bilo kršenje ljudskih prava. SE: Ako govorimo o Premier ligi Rusije, cjepivo će sigurno biti rusko. Je li vam važno podrijetlo cjepiva? DL: Ako ću moći birati, odabrat ću cjepivo iz Rusije. Mislim da mnogi na Zapadu umjetno grade lošu sliku o vašoj zemlji, a to je nepravedno. SE: U proljeće ste putem društvenih mreža podržavali one koji negiraju postojanje koronavirusa. Je li se vaše mišljenje promijenilo? DL: Gledajte, nikad nisam rekao da koronavirus ne postoji, samo sam govorio o slobodi izbora. Htio bih da svi mogu birati. Ne možete nekoga otpustiti jer se nije cijepio. Ponavljam: to je kršenje ljudskih prava.