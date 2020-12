Kako Putin slavi Novu godinu i Božić?

Vladimir Putin u hokejaškom dresu s brojem 11 prilazi malom kafiću pored klizališta na Crvenom trgu. Promatrajući kuhani kukuruz, kaže svom protivniku, saksofonistu Igoru Butmanu:

"Ja sam pojeo kukuruz, a Šojgu krafnu. Razbit ćemo vas."

"Da, ali i ja sam pojeo kukuruz, a Genadij Nikolajevič (Genadij Timčenko, ruski milijarder) krafnu", odgovara Butman.

"Da", kaže Putin. "Ali naša krafna je imala veću rupu."

Nakon kratkog razgovora za vrijeme pauze, Putin je dao nekoliko golova i njegov je tim pobijedio rezultatom 8:5. Tako je, prema riječima novinara Kommersanta Andreja Kolesnikova, krajem prosinca 2019. godine protekla novogodišnja hokejaška utakmica na klizalištu na Crvenom trgu, u kojoj Putin sudjeluje svake godine, počevši od 2017. To je za ruskog predsjednika već postao novogodišnji običaj. Zajedno s njim igraju ministri, biznismeni i veterani hokeja. Uoči utakmice se zajedno s predsjednikom prošle godine zagrijavao olimpijski prvak u hokeju na ledu i osvajač Stanley kupa Valerij Kamenski.

"Igramo zajedno. I trudim se da predsjednik bolje igra. Mislim da je utakmica to pokazala. Predsjednik je dobro odigrao. Teško mu je s toliko obaveza, ali on ipak pruža dobru igru", prokomentirao je Kamenski igru Vladimira Putina u intervjuu za Prvi kanal. Sam Putin se nakon meča požalio da se posljednjih tjedan dana nije naspavao, jer je spavao samo 4-5 sati dnevno.

Krajem studenog 2020. godine glasnogovornik Dmitrij Peskov je priopćio da postoji mogućnost da Putin i ove godine sudjeluje u novogodišnjem meču, unatoč širenju koronavirusa.

"Obično se to planira uoči same Nove godine. Zasad nije planirano. Ali se ne može isključiti ta mogućnost. Ako uzmemo u obzir da je to aktivnost na otvorenom, uz poštovanje određenih mjera to se može izvesti potpuno sigurno", rekao je Peskov.

Božićna noć

U Rusiji se pravoslavni Božić slavi u noći uoči 7. siječnja. Neizostavan običaj predsjednika Rusije je da prisustvuje noćnoj liturgiji u crkvama različitih gradova. Nekoliko puta Putin je Božić dočekao u Spaso-Preobraženskoj crkvi u Peterburgu, jer je kršten upravo u toj crkvi, kad mu je bilo mjesec i pol dana. Svake godine Putin zajedno s ostalim parohijanima prisustvuje službi, pali svijeću, a zatim gostima crkve čestita Božić.

"Sretno vam Kristovo rođenje, sretna Nova godina, budite zdravi, budite sretni, sretan praznik", tako je glasila njegova čestitka u crkvi 7. siječnja 2020. godine.

Osim toga, Putin je Božić dočekivao u Sočiju, u Tverskoj oblasti, u Kostromskoj oblasti, u Kareliji, Suzdalju i Velikom Ustjugu. 2006. godine Božić je dočekao u jednoj crkvi u Jakutiji, gdje je u tom trenutku temperatura bila -46 stupnjeva.

Kako se prisjeća novinar Andrej Kolesnikov, Putin je tada zapalio svijeću i oko 40 minuta stajao okružen djecom:

"Što on to radi?", pitala me jakutska starica niskog rasta pokušavajući ga vidjeti. "Moli se?"

"Drži svijeću", odgovorio sam.

"Tako i treba!", oduševljeno je prošaputala. Nekoliko minuta kasnije počela je zabrinuto mahati glavom:

"Još stoji?"

"Stoji", smirivao sam je.

"Sigurno se sav preznojio?", zapitala je.

"Ovaj put nisam mogao sa sigurnošću odgovoriti", prisjećao se detalja s liturgije novinar, dodajući da se predsjednik morao vratiti kući iz Jakutije rezervnim avionom, jer glavni avion nije mogao upaliti zbog hladnoće.

Službena putovanja i Nova godina u krugu obitelji

Medijima je poznat mali broj slučajeva kada Vladimir Putin Novu godinu nije dočekao kod kuće. Na primjer, 31. prosinca 2013. godine predsjednik je Novu godinu proveo u Habarovsku zajedno s njegovim stanovnicima koje su te godine pogodile poplave. Tada je Putin evakuiranim ljudima čestitao Novu godinu i provjerio njihov novi smještaj.

Ako u planu nema nikakvih službenih putovanja, predsjednik Novu godinu najradije provodi kod kuće u krugu obitelji i prijatelja, priopćio je 2019. godine Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

Tijekom novogodišnjih praznika Putin se najviše voli baviti sportom: skijanjem, hokejom i plivanjem. Na primjer, novogodišnje praznike 2018. godine Putin je proveo kod kuće, a zatim posjetio Sibir.

"Jednostavno sam tako navikao. I ne ide mi se u inozemstvo, iskreno govoreći. Za novogodišnje praznike sam bio kod kuće, a zatim nekoliko dana u Sibiru. Tamo je stvarno bilo -33, ali to mi je godilo", prokomentirao je predsjednik svoj odmor.

Novu 2021. godine šef ruske države će najvjerojatnije također provesti kod kuće, rekao je 13. prosinca 2020. njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

"On se, kao i uvijek, nikad kompletno ne odmara, ali će možda malo predahnuti", rekao je Peskov u dokumentarnom filmu "Opasni virus. Prva godina" na kanalu "Rossija 1".