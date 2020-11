Jutarnji list: Zašto je modernizirana rafinerija u Pančevu loša vijest za INA-u

"Svaka dodatna litra derivata koja se proizvede i proda iz Pančeva, izgurat će s tržišta nekog od postojećih dobavljača u radijusu od 300 km."



Srpska tvrtka, čiji je vlasnik "Gazpromnjeft", proizvodit će više vrijednih derivata nego prije i to po nižoj proizvodnoj cijeni.



Hrvatska naftna kompanija INA je ove godine prvo bila suočena s velikim kibernetičkim napadom, potom je tržišni rat Saudijske Arabije i Rusije izazvao pad cijena nafte, da bi na kraju pandemija koronavirusa smanjila potražnju za derivatima, podsjeća "Jutarnji list".



"Rezultat je poslovni gubitak od milijardu kuna u prvih devet mjeseci ove godine, ali tu problemi ne prestaju", piše Jutarnji list. "Jer prije nekoliko tjedana jedan od INA-nih ključnih regionalnih konkurenata - srpski NIS - u pogon je stavio novo postrojenje za obradu teških ostataka u svojoj rafineriji u Pančevu."



Radi se o sličnom postrojenju kakvo INA već godinama planira izgraditi u svojoj riječkoj rafineriji, a uz pomoć kojeg će rafinerija u Pančevu praktički potpuno eliminirati proizvodnju neisplativog mazuta, derivata koji se prodaje po cijeni nižoj od sirove nafte.



"Pojednostavljeno rečeno, srpska kompanija (u vlasništvu ruskog Gazpromnjefta) sada će proizvoditi više vrijednih derivata nego ranije i to po nižoj proizvodnoj cijeni", piše Jutarnji list.



Svaka dodatna litra derivata koja se proizvede i proda iz Pančeva, izgurat će s tržišta nekog od postojećih dobavljača. Kako je i Srbija veliki uvoznik derivata, logično je očekivati da će osjetan dio nove proizvodnje iz Pančeva ići na domaće - srpsko tržište, no svakako treba očekivati da će dio ići i na tržišta okolnih zemalja, posebno u radijusu od 300 kilometara od rafinerija, ali i dalje od toga ako postoje adekvatni logistički uvjeti.



Tržišni položaj jedine INA-ine rafinerije tako se pogoršava, a brzog rješenja nema, ističe Jutarnji list. Naime, da bi postala potpuno konkurentna, riječka rafinerija mora dovršiti proces modernizacije te izgraditi postrojenje slično onome u Pančevu.



Radi se o projektu vrijednom 4 milijarde kuna, a u kompaniji tvrde da će on - usprkos trenutnim gubicima - biti dovršen i početi s radom tokom 2023. Ipak, ako se te najave i obistine, riječkoj rafineriji predstoje barem dvije i pol godine narušene konkurentnosti, zbog prerade nafte sa značajnim udjelom mazuta.