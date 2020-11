Bespilotna letjelica snimila je alpinista koji od leda čisti sajle na mostu do Ruskog otoka u Vladivostoku. Konstrukcija je visoka 324 metra, a alpinist se praktički nalazi na samom vrhu. Most do Ruskog otoka bit će zatvoren najmanje do 25. studenog zbog leda koji se po njemu nahvatao uslijed snježne ciklone.