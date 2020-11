Kafeljnikov: "Rano je promovirati Medvedeva kao favorita"

"Ne može se sa sigurnošću reći da je Medvedev favorit. Zašto bi on bio favorit? Zato što je pobijedio u dva meča?", izjavio je Kafeljnikov za Sport-Ekspress.

"Malo je tenisača koji mogu pobijediti Đokovića", uzvratio je novinar.

"To je bilo u podgrupi, a ne u finalnoj fazi. Najvažnije je da je on postigao rezultat i ušao u polufinale. Čekat ćemo njegov polufinalni meč. Ja ne mislim da je on favorit na čitavom turniru. Ima tenisača koji pretendiraju na istu titulu kao i Daniil. To su Thiem, Nadal, pa i Đoković."

"Još je rano promovirati ga kao favorita", zaključio je Kafeljnikov.