Tina Milevčić: Rusku filmsku industriju pokušavamo zainteresirati za hrvatske glumce

Kada si se i zašto preselila u Moskvu?

Ja sam rođena u Moskvi, moji roditelji su se preselili 1978 dok su još bili djeca, i od tada žive ovdje. Moji djedovi su istovremeno dobili posao u Moskvi. Mama i tata su se upoznali ovdje, u restoranu KT Biro, zaljubili se i vjenčali u ambasadi Jugoslavije.

Živim na relaciji Moskva-Split. Završila sam Britansku Međunarodnu Školu u Moskvi, studirala dvije godine na MGIMO. Od svoje 16te godine radim u međunarodnoj agenciji za glumce GM Production, koju je osnovala moja majka, Gordana.

privatna arhiva privatna arhiva

Koja je glavna razlika u mentalitetu između Rusa i Hrvata?

Velikih razlika u mentalitetu ne vidim, kao slavenski narodi dosta smo slični. Hrvati su malo više pristupačniji i otvoreniji za druženja, nego rusi, barem se meni tako čini iz mog iskustva. Osnovna razlika po meni je tempo života, ali samo ako uspoređujemo sa Hrvatskom ne cijelu Rusiju, nego Moskvu, jer kako ide jedna pjesma “Moscow never sleeps”, i to stvarno je tako. Ovdje se radi 24/7, ne gubi se vrijeme na popratne aktivnosti, svi su stalno u pokretu, iako dosta vremena se provede u gužvi na cestama ili u podzemnoj. Tu razliku najviše primjećujem u svom poslu kao agent za glumce. Od europskih ili američkih produkcija nikada neću primiti e-mail ili poziv vikendom ili u kasne noćne sate, dok u Moskvi filmska industrija ne staje, pa tako i u 11 sati navečer u nedjelju možemo dobiti hitan upit. U našoj industriji u Rusiji dosta kolega ne pišu “dobar dan” ili “dobra večer”, nego “доброго времени суток”, što u prijevodu znači “dobro koje god vrijeme da je”, i to najbolje opisuje naš tempo rada. U Hrvatskoj je sve dosta opuštenije, ljudi svaki tjedan odvajaju vrijeme za odmor, kavu s prijateljima, ručak sa rodbinom, i ne moraju te aktivnosti planirati unaprijed, jednostavno se podrazumijevaju.

A postoji li neka razlika što se tiče posla? Meni se, primjerice, čini da Rusi sve probleme rješavaju telefonom, a Hrvati poštom.

Nažalost do sada sam minimalno radila u Hrvatskoj, ali s obzirom da smo prošle godine otvorili podružnicu naše ruske agencije u Splitu, i sada krećemo aktivnu suradnju s hrvatskim glumcima, možda ću primijetiti još neke razlike u poslu.

Kako izgleda tvoj radni tjedan, a kako vikend?

Dane većinom provodim u poslu, pogotovo kada sam u Moskvi, jer uđem u taj ludi tempo rada i jednostavno se ne mogu zaustaviti. Naša agencija svakim danom sve više se razvija, i mislim da smo uspjeli izgraditi to osnovno temelje baš zbog posvećenosti poslu, kakva u Moskvi vlada, i vjerojatno da živim u Hrvatskoj usporenijim mediteranskim životom ne bi bila toliko posvećena radu i naš razvoj bi išao sporije. Prije korone dosta često sam vikendima putovala na relaciji Moskva-Split, ali i poslovno u London i Los Angeles, sada nažalost planiranje putovanja, čak i do Hrvatske, je skoro pa nemoguće.

Koje su prednosti, a koji nedostaci života u Moskvi?

Moskva nudi ogromne mogućnosti za razvoj, ima veliki izbor odličnih fakulteta, da svatko može pronaći smjer koji traži, pa sam tako ja za sebe pronašla menadžment u kulturi, koji ne postoji nigdje u svijetu, samo u ovom gradu. Kao i u svakom drugom velikom gradu, ovdje se može upoznati sa različitim kulturama, jer dolaze ljudi iz cijelog svijeta studirati i raditi, pa se tako stvore poznanstva i kontakti koji ostanu za cijeli život. I velika vrlina je taj brzi tempo, pristupačnost i raznolikost u svemu, pa tako i u hrani, i u drugim proizvodima iz cijelog svijeta do kojih se možda teško dolazi čak i u Europi, ali u ovom gradu imaš sve, i dostupno ti je 24/7, kada se na to navikneš, teško se vračaš na staro. Isti taj brzi tempo može biti i velika mana, jer je teško pronaći tišinu u kojoj se istinski možeš napraviti predah. Za mene svaki odmor podrazumijeva boravak u miru u prirodi, do sada je to uvijek bilo uz more, ali eto za vrijeme karantene sam uspjela pronaći taj mir i u šumama blizu Moskve. Još jedna mana je ta da iako je sve dostupno, nije baš nadohvat ruke, dosta vremena se gubi za doći s jednog mjesta u gradu na drugo. Dok smo imali ured u centru grada svaki dan 2-3 sata sam provodila u autu, i onda izračunaš da je to minimalno 10 sati tjedno, koje možeš provesti dosta korisnije nego stajati u gužvi na putu do posla ili kuće.

Imaš li u Moskvi prijatelja i jesu li već bili u Hrvatskoj?

U Moskvi sam stekla prijatelje većinom kroz školovanje. Sa najbližom prijateljicom iz školske klupe se i dalje družim, ali nažalost baš zbog tog tempa života rijetko kada uspijemo uskladiti rasporede i naći se negdje na pola puta u ovom ogromnom gradu. U Hrvatskoj imam dosta prijatelja još iz djetinjstva, s kojima sam provodila ljeta i praznike. I baš zbog toga što svaki put kad dođem u Hrvatsku imam više vremena za druženje i svi smo udaljeni samo par kilometara jedni od drugih, ostali smo dosta bliski.

Privatna arhiva Privatna arhiva

Kako si preživjela karantenu u Moskvi?

Mislim da su svi proveli karantenu jednako, bez obzira u kojem gradu su bili. Ja sam većinu karantene provela van grada, 40 km od Moskve, odmarajući se, šetajući u šumi. S obzirom da je period bio jako stresan, jer smo svi živjeli u neizvjesnosti što će biti sutra, učila sam se opuštati se uz jogu, meditaciju, ali i uz kuhanje i pečenje kolača. Pošto moj posao, koji radim već 6 godina, zahtjeva da budem stalno na vezi, uz konstante pozive i e-mailove, bilo mi je jako teško u početku naviknuti se na tišinu, ali sada vidim da mi je to bilo prekopotrebno. Dosta vremena sam provela i u online druženjima sa svojim prijateljima iz Hrvatske.

Koji savjet možeš dati ljudima koji žele studirati ili raditi u Rusiju?

Obavezno je znanje ruskog da se snalazite i osjećate ugodno u svakodnevnom životu, jer dosta rusa je priča engleski. Budite spremni na naporan i brzi tempo učenja i rada, gužve na cesti, pa čak i zastoje u nekim birokracijskim pitanjima, ali sve u svemu sigurna sam da ćete biti oduševljeni ovim gradom i svim mogućnostima koje on nudi.