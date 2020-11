Kapetan ruske reprezentacije zbog masturbacije pred kamerom neće igrati protiv Srbije

"Ja nisam savršen, kao i svi drugi ljudi. Događa se da pogriješim. I svi smo mi grešni, nažalost. Zbog toga sam ja u velikoj mjeri kriv zbog ovoga. Ali mogu kriviti samo sebe", rekao je Dzjuba u videoobraćanju.

Ovo objašnjenje je morao snimiti kada se u noći uoči 8. studenog njegova videosnimka pojavila na nekoliko kanala na Telegramu i Twitteru, gdje se objavljuju ukradene intimne fotografije i videosnimke poznatih ličnosti. Dzjuba je sam sebe snimio kako masturbira, ali nije jasno tko je prvi objavio tu snimku. Nekoliko dana ranije mu je hakiran telefon, priopćilo je izdanje Baza. On je očistio memoriju, ali to nije pomoglo. Hakeri ga nisu ucjenjivali, nego su snimku odmah objavili.

Posljedice

Istoga dana je peterburški "Zenit" igrao protiv "Krasnodara". Dzjuba je na toj utakmici trebao biti kapetan, ali mu je uoči utakmice oduzeta kapetanska traka.

„Privatni život ne treba biti dostupan javnosti niti biti tema o kojoj se priča", rekao je generalni direktor nogometnog kluba Aleksandar Medvedev, ali je ipak kaznio nogometaša.

Istoga dana je izbornik Stanislav Čerčesov isključio napadača iz nacionalne reprezentacije u svim utakmicama u studenom. "Uvijek smo naglašavali da i na nogometnom terenu i izvan njega svi trebaju biti dostojni nivoa i statusa reprezentativca", prokomentirao je on i dodao da je odluka donesena kako bi se "i ekipa i sam nogometaš ogradili od suvišnih negativnih reakcija i tenzija".

Odluku je podržao Nogometni savez Rusije, smatrajući da će suspenzija možda "biti od koristi". "Mnogi su govorili da se Dzjuba umorio, da nije dovoljno spreman. Sad će imati vremena odmoriti se. Ne mogu nagađati hoće li se vratiti u reprezentaciju", rekao je član etičkog odbora Andrej Sozin.

Za Dzjubu je, kako on sam kaže, utakmica protiv "Krasnodara" bila najteža u karijeri. "Kao da sam neko vrijeme proveo u paklu, čak se nisam suzdržao od emocija u povratku", rekao je on kasnije.

"Ogavno"

Korisnici interneta nisu imali razumijevanja za kažnjavanje kapetana. Počela je medijska kampanja podrške Artjomu Dzjubi u kojoj su sudjelovali medijski menadžeri, TV voditelji, pisci i druge poznate ličnosti.

Golman nogometnog kluba "Krasnodar" Matvej Safonov (desno) ne uspijeva dohvatiti loptu koju je u mrežu poslao Artjom Dzjuba u utakmici Zenit (Sankt-Peterburg) – Krasnodar (Krasnodar) u 14. kolu nogometnog prvenstva ruske Premijer lige. Aleksandar Galperin/Sputnik Aleksandar Galperin/Sputnik

"Ogavno je to s Dzjubom. Ne zbog onoga što je on uradio (a što je on to tako strašno uradio?), nego zbog onoga što je njemu učinjeno. Ja sam, kao osoba koja nikada nije snimala ništa intimno, ipak šokirana što se Dzjubi zamjera da uopće ima intimni život, koji on nije namjeravao demonstrirati javnosti. Fuj, licemjeri", napisala je na Telegramu Margarita Simonjan, glavna urednica televizije RT.

I generalna producentica federalnog sportskog kanala "Matč TV" Tina Kandelaki je podsjetila da svi ljudi imaju pravo na osobni život: "Želim još jednom razjasniti sve u detalje: Artjom Dzjuba ništa nije kriv. On nije naručio svečano snimanje praznika na kojem jedna boca šampanjca košta 500 dolara, nije demolirao svlačionicu niti je kidao ljudima tetive u ’klizećem’ startu. Uvažavanje tuđeg privatnog života se sastoji u tome da se taj osobni život ne razmatra čak ni kada osobno pogledate snimku, članak ili poruku na Telegramu", rekla je ona i istaknula da će najbolje biti da Artjom ne snosi zbog toga nikakve posljedice.

Međutim, događaj je privukao suviše pažnje na društvenim mrežama. Internet je zapljusnuo val memova i šaljivih tvitova, a pokrenuta je i kampanja s hashtagom #JamiDzjuba u okviru koje poznate ličnosti ruskog šoubiznisa objavljuju vlastite obnažene fotografije.

