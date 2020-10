"Misija je ispunjena": Nurmagomedov izjavio da je sretan što napušta UFC

Russia Beyond Croatia

"Dana White želi da se nastavim boriti, nastupati, zarađivati novac. Ovo je vrhunac moje karijere, zaradio bih velike novce u borbama. Ali ja sam sretan što sam tako odlučio i smatram da je ovo pravo vrijeme da završim karijeru", rekao je Nurmagomedov.

Habib je istaknuo da nije svaki borac u stanju završiti karijeru na vrhuncu, a on je to učinio. Dodao je da bi kroz godinu ili dvije svejedno morao donijeti takvu odluku. Ali on sada zna da mu u tom sportu nema ravnih.

"Od danas sam na prvom mjestu među borcima neovisno o kategoriji. Moja misija je ispunjena", rekao je ruski borac.

Habib Nurmagomedov je 24. listopada održao svoju 29. pobjedu u karijeri u meču protiv Justina Gaethjea i napušta sport bez poraza.