Edward Snowden može zauvijek ostati u Rusiji

"Edward Snowden je dobio neograničenu dozvolu boravka u Rusiji", rekao je Kučerna.

Odgovarajući na pitanje kako se Snowden osjeća za vrijeme epidemije, Kučerna je rekao da je "s njim sve u redu".

Snowden je u lipnju 2013. godine listovima The Washington Post i The Guardian predao niz tajnih materijala o programima praćenja preko interneta koje provode specijalne službe SAD-a i Velike Britanije. On je otišao za Hong Kong, a zatim u Moskvu, gdje se neko vrijeme nalazio u tranzitnoj zoni aerodroma Šeremetjevo. Rusija je Snowdenu odobrila privremeni boravak od godinu dana pod uvjetom da prekine svoju aktivnost protiv SAD-a. U kolovozu 2014. godine Snowden je dobio trogodišnju dozvolu boravka koja mu omogućava da putuje ne samo po Rusiji, nego i izvan njezinih granica. U siječnju 2017. godine Snowdenu je dozvola boravka produžena do 2020.

Odvjetnik Anatolij Kučerna je u travnju ove godine priopćio da je Snowden podnio dokumente radi produžetka boravišne dozvole u Rusiji na još tri godine.