Rusija uvela nove restrikcije: Kakve su reakcije Moskovljana

Jedno od glavnih ograničenja tiče se barova, klubova i drugih mjesta za kasnonoćne izlaske - od 19. listopada 2020. osoblje i gosti mogu ući u mjesta za zabavu od ponoći do 6 ujutro tek nakon što registriraju svoje telefonske brojeve. A noćnim je zabavnim objektima u ostatku Moskovske oblasti zabranjeno raditi od ponoći do 8 ujutro.

Zatvoreni u četiri zida i tulumi u hodnicima

"Razmišljamo o cuganju u zajedničkom hodniku, možemo doći do vas, hoćete li nam kupiti pivo?", napisala mi je Alevtina, 16-godišnja kći prijatelja moje majke, na društvenim mrežama 15. listopada.

Alevtina je na zadnjoj, jedanaestoj godini u školi. Za manje od godinu dana bi trebala položiti JeGE (državni ispit potreban za prijavu na sveučilište). Od travnja 2020. godine nastavu pohađa na daljinu.

Vladimir Gerdo/TASS Vladimir Gerdo/TASS

Prema njezinim riječima, učenje je sada puno lakše. Uz to, Sobjanin je produžio školske praznike s jednog na dva tjedna, pa su tako završili 18. listopada - tako da je imala puno slobodnog vremena za rad u McDonald’su. No kada je saznala da je starijim učenicima (od 6. do 11. godine) učenje na daljinu produženo do 1. studenog 2020., njezinoj je majci Irini "došlo da vrišti od užasa sa svog balkona".

Kako bi prisilio djecu da ostanu kod kuće, moskovski je gradonačelnik do 18. listopada blokirao subvencionirane putne kartice za učenike i studente. Moskovski umirovljenici stariji od 65 godina koriste slične subvencionirane kartice koje im omogućuju besplatno kretanje gradom. Njihove su kartice također privremeno blokirane. Kartice učenika nižih razreda (do 6. godine) deblokirane su 19. listopada. Oni stariji, kao i umirovljenici, zasad su lišeni subvencioniranog ili besplatnog putovanja.