Pet najpoznatijih ruskih zatvora i njihovi zatvorenici

Od najstarijeg zatvora u Rusiji do najčuvenijeg ruskog zatvora "Križevi".

U stara vremena Rusiji nisu bili potrebne posebne zatvorske ustanove. Za držanje zatvorenika jednostavno su se kopale jame u zemlji. Također, podzemni prolazi ispod zidina tvrđava služili su kao tamnice za prijestupnike, a u tu svrhu su se koristile i posebne ćelije u manastirima.

Najstariji zatvor u Rusiji koji je podignut kao posebna građevina nalazi se u gradu Čeboksariju, na pola puta između Nižnjeg Novgoroda i Kazanja.

1. Zatvor u Čeboksariju

Google Maps Google Maps

Ovaj zatvor se smatra najstarijim u Rusiji. Prvobitno je sagrađen od drveta po naredbi Ivana Groznog, istovremeno kada i drvena tvrđava u Čeboksariju (1555. godine). 1646. godine zatvor je podignut od kamena sa zidovima debelim 82 centimetra.

Ovo je danas najstariji zatvor u Rusiji koji još funkcionira i još uvijek se nalazi na prvobitnom mjestu u centru grada. Nitko nikada nije pobjegao iz zatvora u Čeboksariju.

Poznati zatvorenici: Prema legendi, Stepan Razin (1630.-1671.), vođa seljačkog ustanka 1670.-1671., kratko vrijeme je proveo u ovom zatvoru na putu za Moskvu na pogubljenje.

2. Butirski zatvor

Stanislav Kozlovskiy (CC BY-SA 3.0) Stanislav Kozlovskiy (CC BY-SA 3.0)

Krajem 18. stoljeća mjesto gdje se danas nalazi zatvor Butirka bilo je predgrađe Moskve. 1771. godine tu je podignuta tvrđava od drveta za zatvorenike. 1775. godine je u podrumu tvrđave bio zatvoren Jemeljan Pugačov, također vođa značajne seljačke bune. On je bio toliko poznat da je kula u kojoj je bio zatvoren dobila njegovo ime, a u unutrašnjem se dvorištu zatvora tijekom sto godina čuvao vertikalan kavez u kojem je Pugačov danima morao stajati.

1784. godine je na istom mjestu podignut zatvor od kamena s četiri kule i visokim zidom. Bio je to tranzitni zatvor kroz koji je godišnje prolazilo oko 30 000 zatvorenika.

Butirka je nastavila u istom svojstvu postojati i nakon revolucije. No vlasti su odlučile sakriti je od očiju posjetitelja grada pa je oko nje podignuta stambena zgrada.

Poznati osuđenici: Jemeljan Pugačov, Feliks Đeržinski, Osip Mandeljštam, Aleksandar Solženjicin

3. Zatvor u Ulici Matroskaja Tišina

Andrej Stenin/Sputnik Andrej Stenin/Sputnik

Zatvor osnovan 1775. godine u početku je funkcionirao kao "popravilište", posebna institucija u kojoj su se držali ljudi koji su zločin počinili zbog mentalne bolesti, kao i pijanci, razvratnici itd. 1870. je to postao običan zatvor.

Od 1918. do 1945. godine zatvor je bio namijenjen za mlade prijestupnike, a 1946. godine je ponovo postao običan zatvor. Od 1949. do 1953. godine u nekim dijelovima zgrade bili su zatvoreni nacisti zarobljeni u Drugom svjetskom ratu. Danas je to pritvorska jedinica koja smješta 1700 zatvorenika.

Poznati osuđenici: Aleksandar Solonik, Sergej Mavrodi

4. Vladimirski central

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Ovaj zatvor je osnovan u gradu Vladimiru 1783. godine za vrijeme vladavine Katarine Velike. Prvobitno je bio radni zatvor za sitne kriminalce, a 1906. je postao centralni zatvor, posebno čuvan i utvrđen.

Od 1921. godine bio je namijenjen za političke zatvorenike. Tu su se držali posebno opasni i važni osuđenici i tijekom povijesti nisu zabilježeni slučajevi bijega.

Danas je Vladimirski central zatvor s visokim nivoom osiguranja za opasne prijestupnike. Poznat je zahvaljujući istoimenoj pjesmi ruskog šansonijera Mihaila Kruga.

Poznati osuđenici: Vasilij Staljin, Francis Gary Powers

5. Zatvor "Križevi" (rus. "Kresti")

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

Ime zatvora dolazi od oblika njegovih zgrada. Od 2017. godine zatvor više nije u funkciji. Međutim, "Križevi" su vrlo poznati u ruskoj zatvorskoj kulturi i povijesti.

Osnovan je 1868. godine. Prema legendi, sagradili su ga osuđenici koji su kasnije bili u njemu zatvoreni. Prvobitno je bio namijenjen za 1150 zatvorenika. Nakon revolucije 1905. godine, koristio se uglavnom za političke osuđenike. Čuveni revolucionari kao što su Lav Trocki, Anatolij Lunačarski i Lav Kamenjev bili su zatvoreni u njemu.

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

Među surovim pravilima u "Križevima" bilo je to što su se kreveti zatvorenika tijekom dana podizali, a spuštali samo noću, pa zatvorenici nisu mogli spavati tijekom dana.

Zatvor je poznat po lošim uvjetima i prenapučenosti, što je posebno bio slučaj u sovjetska vremena: u ćeliji od 8 metara kvadratnih moglo je biti smješteno čak 18 zatvorenika. Zbog prenapučenosti i loših uvjeta zatvor je iseljen.