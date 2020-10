"Deda Vova je postao stariji": Putin danas slavi 68. rođendan i govori o svojim unucima

Russia Beyond Hrvatska

Predsjednik Rusije danas puni 68 godina i kaže da je "zasad za svoje unuke još uvijek autoritet". Zovu ga deda Vova, no Putin ne otkriva koliko unuka ima.

"Kažem vam, imam unuke, sretan sam, to su jako dobra djeca, slatka. Uživam kada provodim vrijeme s njima... Mala, slatka dječica. Mislim da je to normalan osjećaj za svakog čovjeka. U mom životu to postoji. I ja sam jako sretan zbog toga", rekao je Putin.

"Kada je kći nešto objašnjavala jednom od mojih unuka, on je pitao: a zašto ja moram raditi kao ti? A ona mu kaže: zato što sam starija. A on joj odgovara: ne, deda Vova je stariji od tebe. U nekom smislu se može reći da sam ja zbog svojih godina za unuke još uvijek autoritet", rekao je Putin u intervjuu za agenciju TASS.

On je dodao da su njegovi unuci zasad mali i ne otkriva detalje o članovima obitelji, jer je to pitanje sigurnosti.

"Vi ne živite moj život i ne razumijete što su pitanja sigurnosti. Čovjek koji je daleko od toga jednostavno ne primjećuje takve stvari", objasnio je Putin.

"Moja djeca se bave znanošću", dodao je predsjednik, kao i to da se o njima ne mora puno znati, jer na izborima ljudi glasaju za njega, a ne za njegovu obitelj.

"I glasaju za one nade koje povezuju s mojim vršenjem dužnosti predsjednika", rekao je Putin.

Zapadna politička kultura je povezana s članovima obitelji političara. "Ali meni se čini da mi nismo u istoj situaciji da bismo se mogli baviti takvim kazalištem. Kod nas sve mora biti ozbiljnije", rekao je predsjednik Rusije.