Prvi stranac na kojem je testirano rusko cjepivo Sputnik V je Španjolac

Prošle je nedjelje Carlos Moraga, 45-godišnjak iz Zaragoze, koji deset godina živi i radi u Moskvi, bio jedan od nekoliko tisuća dobrovoljaca koji su primili rusko cjepivo protiv koronavirusa.

"Bilo je to nešto što mi je bilo sasvim jasno, i to puno prije nego što sam dobio priliku učiniti to. Želim se vratiti normalnom životu pa je za mene ovo bio najbrži put, morao sam iskoristiti priliku", ispričao je Calos za RT, gdje radi.

"Znajući moguće rizike i moguće koristi od primjene cjepiva, ne razumijem zašto netko ne bi sudjelovao u cijepljenju. Ne mogu to shvatiti", rekao je.

Carlos je sada pod svakodnevnim nadzorom. Kaže da od nedjelje nije imao nikakvih simptoma. Da bi mogao sudjelovati u testiranju, liječnici su morali isključiti postojanje jakih alergija i kroničnih bolesti, kao i da već nije prebolio koronavirus. Procedura traje ukupno 180 dana, a u prvim se danima preporučuje suzdržavanje od intenzivnih fizičkih aktivnosti. Carlos je možda dobio placebo.

Faza ispitivanja cjepiva Sputnik-V

Rusko se cjepivo nalazi u trećoj fazi ispitivanja. Za sada se cijepilo 40 000 dobrovoljaca. Ako razviju antitijela, dobrovoljci drugu dozu cjepiva dobivaju u toku od tri tjedna.