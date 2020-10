Moskva bilježi rekordne brojke, Putin upozorava: "Borba protiv korone nije završena"

Alexandar Zemljaničenko ml./Xinhua/Global Look Press

Rusija je u posljednja 24 sata zabilježila 8945 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a od početka pandemije do danas zaraženo je 1 185 231 ljudi. Prema podacima Centra za prevenciju i kontrolu zaraze koronavirusom, Moskva bilježi 2424 nova slučaja, što je najveći porast od 31. svibnja.

U ponedjeljak je ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio da bitka protiv koronavirusa u Rusiji još uvijek traje. Pozvao je građane da ostanu na oprezu i slijede sigurnosne mjere.

"Borba protiv epidemije nije završena, ona se nastavlja", rekao je Putin na proširenom sastanku predsjedništva Državnog vijeća. "Dragi građani, rizik od zaraze je ogroman. Molim vas da pokažete maksimalnu odgovornost za sebe i za one koji vas okružuju", naglasio je.

Putin je apelirao na građane da, iako se danas o virusu zna mnogo više nego prije nekoliko mjeseci, poštuju sve savjete liječnika da bi sačuvali zdravlje cijele nacije, ali i izbjegli ponovno uvođenje ograničavajućih mjera.

Drugi val i cjepivo

Unatoč sve većem broju zabilježenih slučajeva zaraze koronavirusom, glavni infektolog Ministarstva zdravlja Rusije Vladimir Čulanov isključuje ponavljanje vrhunca zaraze zabilježenog u Rusiji u svibnju.

"Po svemu sudeći, najvjerojatnije nećemo imati vrhunac zaraze kakav je zabilježen početkom svibnja. Sada bilježimo očekivani porast broj slučajeva iz razumljivih razloga", rekao je Čulanov.

"Trenutno bilježimo porast broja slučajeva, (...) to je očekivana pojava. U jesen, nakon praznika, uslijed formiranja novih radnih, znanstvenih i studentskih skupina, doći će do povećanja broja zaraženih, jer raste učestalost socijalnih kontakata. Uz to, (...) krajem rujna i početkom listopada počinje nova sezona respiratornih infekcija, što (...) također pridonosi intenzivnijem širenju virusa. Broj zaraženih će rasti još neko vrijeme", objasnio je.

Rusija je najavila da bi masovna cijepljenja protiv koronavirusa u zemlji mogla početi već krajem listopada ove godine.

"Treća faza ispitivanja cjepiva Sputnik V trebala bi biti završena krajem listopada. Masovna će cijepljenja početi čim treća faza bude gotova. Nadam se da će biti uspješna", rekao je Fjodor Lisicin iz Nacionalnog istraživačkog instituta za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja".

Lisicin je dodao da se razmatra organiziranje proizvodnje cjepiva zajedno sa stranim partnerima. "Farmaceutske kompanije u Indiji sposobne su proizvesti dovoljno cjepiva za pola planeta, ukoliko rade punim kapacitetom", dodao je.