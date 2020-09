Miloš Biković se našao među deset ruskih glumaca koji su obilježili posljednje desetljeće

Russia Beyond Hrvatska

Jekaterina Cvetkova/Global Look Press

Međutim, to nije ništa neobično. Biković je jedan od najtraženijih i najbolje plaćenih glumaca u Rusiji. On ne igra samo u komedijama, nego dobiva i dramske uloge. Tako je protekle jeseni na Prvom kanalu emitirana serija "Magomajev", u kojoj je Miloš odigrao glavnu ulogu, poznatog sovjetskog pjevača Muslima Magomajeva. No srpskog su glumca Rusi najbolje zapamtili po ulozi u filmu "Sluga", koji je zabilježio najveću zaradu u povijesti ruske kinematografije.

Kako piše informativni portal i časopis "Bjulletenj kinoprokatčika", na vrhu popisa se našao Danila Kozlovski (s Bikovićem igra u ruskom filmu "Bezdušni 2"). Ovog je glumca ruska publika primijetila po najvećem broju kvalitetnih uloga. Na drugom mjestu se našao Aleksandar Petrov (s Bikovićem igra u ruskom filmu "Led"). Na trećem mjestu se našao Petar Fjodorov. Osim Bikovića, među prvih deset su ušli Ivan Urgant, Vladimir Maškov, Dmitrij Nagijev, Konstantin Habenski, Fjodor Bondarčuk i Sergej Svetlakov.